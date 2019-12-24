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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:49

  Sense Bank написав:Зараз спостерігаємо певні труднощі в роботу застосунку Sense SuperApp (можуть не відображатись продукти, не проходити операції тощо).
Наші фахівці вже залучені до виправлення, і докладають максимальних зусиль, аби відновити повноцінну роботу 💙
Перепрошуємо за ці незручності 😔

Банк можно поздравить - функционал традиционно не работает (что не удивительно - такой банк) а на форуме тишина. Вангую это значит, что самые "вумные" свои деньги повыводили, а потому "неудобств" не замечают, а самые "терпеливые", кто деньги держать продолжает, уже к глюкам как то приспособились и оперативно переключаются на более солидные в плане стабильности банки. И этом при том что банк принципиально положил (и довольно давно) на такие вещи как лояльность и сорри бонусы. В общем если с стабильностью по прежнему швах, то хоть в этом плане у банка явный успех - деньги экономятся и на сорри-бонусах и на поддержке ССА (ведь там все равно как не крути, а результат один - перманентный фак-ап) :(.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 19:14

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:самые "терпеливые", кто деньги держать продолжает, уже к глюкам как то приспособились и оперативно переключаются на более солидные в плане стабильности банки

Как раз, если задача деньги держать, то в периоды очередной не работы функционала на другие банки уже не переключиться. Да и зачем? Функционал удерживания денег в банке в эти периоды работает просто идеально 8)

А что на форуме писать, если уже висит объявление, что сегодня санитарный день? Что у SSA доступность может и до двух девяток не доходит - это от его рождения известно. SLA в ДКБО никаких не обещано, жаловаться не на что.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 09:10

Re: Sense Bank

2% на выходных еше работают?
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 13:39

tester3373, нє
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 13:50

  tester3373 написав:2% на выходных еше работают?

На каких именно выходных? Сегодня уже и ещё не выходной. 14го февраля мне SSA написало, что три дня с этого момента действует. Я, правда, не проверял. Может завтра и про следующие выходные так напишет. Не знаю, как узнать это раньше.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 02:10

  Amethyst написав:tester3373, нє


значит тогда смысла вообще нет рассчитываться картами сени на забугорных сайтах.
так хоть 2% компенсировало их варварскую конвертацию.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 14:48

Re: Sense Bank

  tester3373 написав:значит тогда смысла вообще нет рассчитываться картами сени на забугорных сайтах.
так хоть 2% компенсировало их варварскую конвертацию.
зачем так категорично? Картами сени вполне кошерно платить и за бугром если валюта платежа и карты совпадает и при этом есть еще кэшбек. И никакой варварской конвертации
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 04:07

Хотів вночі зробити деякі фінансові операції, відкрив додаток не вісвічює карт. По двум акам. Може було якесь попередження, а я пропустив?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 08:18

Господа как вообще дела в банке. Можно с ним работать в долгую? - для овгз и валюты на счетах?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 12:55

  novichok написав:Хотів вночі зробити деякі фінансові операції, відкрив додаток не вісвічює карт. По двум акам. Може було якесь попередження, а я пропустив?

Вітаю!

Так, вночі у нас проводилися заплановані технічні роботи, через що певні операції в Sense SuperApp були тимчасово недоступні :(
Попередження про технічні роботи були на наших офіційних сторінках

Валерія 🫧
Sense Bank
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