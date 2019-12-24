|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2025 16:49
Sense Bank написав:
Зараз спостерігаємо певні труднощі в роботу застосунку Sense SuperApp (можуть не відображатись продукти, не проходити операції тощо).
Наші фахівці вже залучені до виправлення, і докладають максимальних зусиль, аби відновити повноцінну роботу 💙
Перепрошуємо за ці незручності 😔
Банк можно поздравить - функционал традиционно не работает (что не удивительно - такой банк) а на форуме тишина. Вангую это значит, что самые "вумные" свои деньги повыводили, а потому "неудобств" не замечают, а самые "терпеливые", кто деньги держать продолжает, уже к глюкам как то приспособились и оперативно переключаются на более солидные в плане стабильности банки. И этом при том что банк принципиально положил (и довольно давно) на такие вещи как лояльность и сорри бонусы. В общем если с стабильностью по прежнему швах, то хоть в этом плане у банка явный успех - деньги экономятся и на сорри-бонусах и на поддержке ССА (ведь там все равно как не крути, а результат один - перманентный фак-ап)
.
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1336
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 18 лют, 2025 19:14
WallNutPen написав:
самые "терпеливые", кто деньги держать продолжает, уже к глюкам как то приспособились и оперативно переключаются на более солидные в плане стабильности банки
Как раз, если задача деньги держать, то в периоды очередной не работы функционала на другие банки уже не переключиться. Да и зачем? Функционал удерживания денег в банке в эти периоды работает просто идеально
А что на форуме писать, если уже висит объявление, что сегодня санитарный день? Что у SSA доступность может и до двух девяток не доходит - это от его рождения известно. SLA в ДКБО никаких не обещано, жаловаться не на что.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5171
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Чет 20 лют, 2025 09:10
2% на выходных еше работают?
-
tester3373
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 09.02.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лют, 2025 13:39
tester3373, нє
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6134
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 1193 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Чет 20 лют, 2025 13:50
tester3373 написав:
2% на выходных еше работают?
На каких именно выходных? Сегодня уже и ещё не выходной. 14го февраля мне SSA написало, что три дня с этого момента действует. Я, правда, не проверял. Может завтра и про следующие выходные так напишет. Не знаю, как узнать это раньше.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5171
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: П'ят 21 лют, 2025 02:10
Amethyst написав:tester3373
, нє
значит тогда смысла вообще нет рассчитываться картами сени на забугорных сайтах.
так хоть 2% компенсировало их варварскую конвертацию.
-
tester3373
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 09.02.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 лют, 2025 14:48
tester3373 написав:
значит тогда смысла вообще нет рассчитываться картами сени на забугорных сайтах.
так хоть 2% компенсировало их варварскую конвертацию.
зачем так категорично? Картами сени вполне кошерно платить и за бугром если валюта платежа и карты совпадает и при этом есть еще кэшбек. И никакой варварской конвертации
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1336
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 22 лют, 2025 04:07
Хотів вночі зробити деякі фінансові операції, відкрив додаток не вісвічює карт. По двум акам. Може було якесь попередження, а я пропустив?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3479
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лют, 2025 08:18
Господа как вообще дела в банке. Можно с ним работать в долгую? - для овгз и валюты на счетах?
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1979
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лют, 2025 12:55
novichok написав:
Хотів вночі зробити деякі фінансові операції, відкрив додаток не вісвічює карт. По двум акам. Може було якесь попередження, а я пропустив?
Вітаю!
Так, вночі у нас проводилися заплановані технічні роботи, через що певні операції в Sense SuperApp були тимчасово недоступні
Попередження про технічні роботи були на наших офіційних сторінках
Валерія 🫧
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12986
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 1389 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1238
|282669
|
|
|15
|22695
|
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens
|