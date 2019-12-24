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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2025 13:02
Вітаю!
Наразі ви можете бачити некоректний баланс рахунку внаслідок задвоєння операцій 😢
Докладаємо всіх зусиль, аби виправити ситуацію якнайшвидше🙏
Очікуємо на вирішення до кінця сьогоднішнього дня.
Перепрошуємо за завдані незручності.
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
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Додано: Суб 22 лют, 2025 17:04
Волшебницы и волшебники,
У меня отрос минус по хамелеону по непонятной причине: на переводы списывались четко пополнения с дебетки - это оно то, что выше с балансами творится?
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Arien
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Додано: Суб 22 лют, 2025 17:09
Arien Так, скоріше за все мінус виник через проблему із балансами. Я би радив почекати виправлення, після чого перевірити коректність відображення інформації у застосунку. Очікуємо на вирішення до кінця сьогоднішнього дня.
*Андрій
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Додано: Суб 22 лют, 2025 18:55
Купляв нещодавно ОВДП через Сенс, виплата - на картку Є-підтримка Ізібанку.
І от вчора отримав повідомлення у додатку Ізі,що картка Є-підтримка (зроблена, до речі пару місяців тому і цілком свіжа) буде "автоматично і безкоштовно перевипущена 1.03. на іншу таку ж картку".
Оскільки на неї у березні очікується виплата, питання: чи потрібно якимось чином (і що!) повідомити Сенс, що змінилась картка для виплати? Я, до речі, не знаю, чи змінюється при цьому IBAN, чи залишається тим же, бо у підтримці Ізі це неможливо дізнатися.
Ну, тобто змінюється не напрямок виплати (як планувалось на Ізі, так і буде), а лише сама картка...
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Искатель
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Додано: Суб 22 лют, 2025 19:30
Перевіряйте рахунки, вчора деякі операції списали двічі. І якщо це пішло в овердрафт, то нарахувало конські комісії.
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Додано: Суб 22 лют, 2025 21:09
Искатель написав:
Купляв нещодавно ОВДП через Сенс, виплата - на картку Є-підтримка Ізібанку.
І от вчора отримав повідомлення у додатку Ізі,що картка Є-підтримка (зроблена, до речі пару місяців тому і цілком свіжа) буде "автоматично і безкоштовно перевипущена 1.03. на іншу таку ж картку".
Оскільки на неї у березні очікується виплата, питання: чи потрібно якимось чином (і що!) повідомити Сенс, що змінилась картка для виплати? Я, до речі, не знаю, чи змінюється при цьому IBAN, чи залишається тим же, бо у підтримці Ізі це неможливо дізнатися.
Ну, тобто змінюється не напрямок виплати (як планувалось на Ізі, так і буде), а лише сама картка...
Така сама ситуація.Подивився по виписці заходи грошей від сенса за ЦП які раніше були.В призначення вони нібито ніде номер картки не вказують.Тому для себе вирішив нічого не робити тільки проконтролювати номер рахунку після перевипуску карти.Щоб той самий був.
Це останній мій захід на ізю.Просто купував давно і вказав їх рахунок повернення.А так взагалі з ними зав'язав.Проблемні вони.З їхніми 20% і нічною підтримкою.Пішли вони в ж опу.
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Додано: Суб 22 лют, 2025 21:35
Дякуємо за ваше очікування.
Інформуємо, що всі помилково списані операції та комісії - повернені, баланс вашого рахунку оновлено та відображається коректно🤗
Приносимо щирі вибачення за завдані незручності.
Якщо виникнуть додаткові питання - звертайсь, гарного вечора ☺️
З повагою, Андрій 💙
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