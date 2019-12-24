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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1363136413651366

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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 17:04

Re: Sense Bank

Волшебницы и волшебники,
У меня отрос минус по хамелеону по непонятной причине: на переводы списывались четко пополнения с дебетки - это оно то, что выше с балансами творится?
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 17:09

Arien Так, скоріше за все мінус виник через проблему із балансами. Я би радив почекати виправлення, після чого перевірити коректність відображення інформації у застосунку. Очікуємо на вирішення до кінця сьогоднішнього дня.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 18:55

Питання по ОВДП

Купляв нещодавно ОВДП через Сенс, виплата - на картку Є-підтримка Ізібанку.
І от вчора отримав повідомлення у додатку Ізі,що картка Є-підтримка (зроблена, до речі пару місяців тому і цілком свіжа) буде "автоматично і безкоштовно перевипущена 1.03. на іншу таку ж картку".

Оскільки на неї у березні очікується виплата, питання: чи потрібно якимось чином (і що!) повідомити Сенс, що змінилась картка для виплати? Я, до речі, не знаю, чи змінюється при цьому IBAN, чи залишається тим же, бо у підтримці Ізі це неможливо дізнатися.
Ну, тобто змінюється не напрямок виплати (як планувалось на Ізі, так і буде), а лише сама картка...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 19:30

Re: Sense Bank

Перевіряйте рахунки, вчора деякі операції списали двічі. І якщо це пішло в овердрафт, то нарахувало конські комісії.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 21:09

  Искатель написав:Купляв нещодавно ОВДП через Сенс, виплата - на картку Є-підтримка Ізібанку.
І от вчора отримав повідомлення у додатку Ізі,що картка Є-підтримка (зроблена, до речі пару місяців тому і цілком свіжа) буде "автоматично і безкоштовно перевипущена 1.03. на іншу таку ж картку".

Оскільки на неї у березні очікується виплата, питання: чи потрібно якимось чином (і що!) повідомити Сенс, що змінилась картка для виплати? Я, до речі, не знаю, чи змінюється при цьому IBAN, чи залишається тим же, бо у підтримці Ізі це неможливо дізнатися.
Ну, тобто змінюється не напрямок виплати (як планувалось на Ізі, так і буде), а лише сама картка...


Така сама ситуація.Подивився по виписці заходи грошей від сенса за ЦП які раніше були.В призначення вони нібито ніде номер картки не вказують.Тому для себе вирішив нічого не робити тільки проконтролювати номер рахунку після перевипуску карти.Щоб той самий був.

Це останній мій захід на ізю.Просто купував давно і вказав їх рахунок повернення.А так взагалі з ними зав'язав.Проблемні вони.З їхніми 20% і нічною підтримкою.Пішли вони в ж опу.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 21:35

Дякуємо за ваше очікування.

Інформуємо, що всі помилково списані операції та комісії - повернені, баланс вашого рахунку оновлено та відображається коректно🤗
Приносимо щирі вибачення за завдані незручності.

Якщо виникнуть додаткові питання - звертайсь, гарного вечора ☺️


З повагою, Андрій 💙
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:12

Re: Sense Bank

Добрый день. Какие на сегодня условия по перечислению средств с карты Е пидтримка Сенса на собственные счета в других банках по СЭП и по номеру карты. Интересуют лимиты и комиссия. На Е пидтримку зайдут выплаты по ОВГЗ в грн.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:36

  Алексей77 написав:Добрый день. Какие на сегодня условия по перечислению средств с карты Е пидтримка Сенса на карты других банков по СЭП и по номеру карты. Интересуют лимиты и комиссия. На Е пидтримку зайдут выплаты по ОВГЗ в грн.

Вітаю!
З картки єПідтримка можна переказувати кошти без комісії, оскільки перекази не тарифікуються.
Ліміт на перекази за реквізитами на операцію 150 000 грн, на добу 500 000 грн, на місяць 5 000 000 грн.
Ліміт на перекази з картки на картку відповідно до обмежень НБУ становить 150 000 грн на місяць, на добу також 150 000 грн.
Детальніше з поточними лімітами можна ознайомитись тут https://sense.top/4hPW94s

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:04

Re: Sense Bank

Добрый день. Хочу перевести выплату ОВГЗ тела и % на счет в Сенс банке вместо выплаты свой счет в другом банке. Вопрос будет ли комиссия за перевод с котлового счета (деньги придут на него изначально) в другом банке на мой счет в Сенс банке. Какая практика по котловым счетам в принципе может ли быть комиссия с него за перевод в другой банк на мой счет в нем? Понимаю что вопрос не к Сенсу, но тут есть хотя бы представитель
Алексей77
 
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