Волшебницы и волшебники,
У меня отрос минус по хамелеону по непонятной причине: на переводы списывались четко пополнения с дебетки - это оно то, что выше с балансами творится?
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Додано: Суб 22 лют, 2025 17:04
Re: Sense Bank
Волшебницы и волшебники,
У меня отрос минус по хамелеону по непонятной причине: на переводы списывались четко пополнения с дебетки - это оно то, что выше с балансами творится?
Додано: Суб 22 лют, 2025 17:09
Arien Так, скоріше за все мінус виник через проблему із балансами. Я би радив почекати виправлення, після чого перевірити коректність відображення інформації у застосунку. Очікуємо на вирішення до кінця сьогоднішнього дня.
*Андрій
Додано: Суб 22 лют, 2025 18:55
Питання по ОВДП
Купляв нещодавно ОВДП через Сенс, виплата - на картку Є-підтримка Ізібанку.
І от вчора отримав повідомлення у додатку Ізі,що картка Є-підтримка (зроблена, до речі пару місяців тому і цілком свіжа) буде "автоматично і безкоштовно перевипущена 1.03. на іншу таку ж картку".
Оскільки на неї у березні очікується виплата, питання: чи потрібно якимось чином (і що!) повідомити Сенс, що змінилась картка для виплати? Я, до речі, не знаю, чи змінюється при цьому IBAN, чи залишається тим же, бо у підтримці Ізі це неможливо дізнатися.
Ну, тобто змінюється не напрямок виплати (як планувалось на Ізі, так і буде), а лише сама картка...
Додано: Суб 22 лют, 2025 19:30
Re: Sense Bank
Перевіряйте рахунки, вчора деякі операції списали двічі. І якщо це пішло в овердрафт, то нарахувало конські комісії.
Додано: Суб 22 лют, 2025 21:09
Така сама ситуація.Подивився по виписці заходи грошей від сенса за ЦП які раніше були.В призначення вони нібито ніде номер картки не вказують.Тому для себе вирішив нічого не робити тільки проконтролювати номер рахунку після перевипуску карти.Щоб той самий був.
Це останній мій захід на ізю.Просто купував давно і вказав їх рахунок повернення.А так взагалі з ними зав'язав.Проблемні вони.З їхніми 20% і нічною підтримкою.Пішли вони в ж опу.
Додано: Суб 22 лют, 2025 21:35
Дякуємо за ваше очікування.
Інформуємо, що всі помилково списані операції та комісії - повернені, баланс вашого рахунку оновлено та відображається коректно🤗
Приносимо щирі вибачення за завдані незручності.
Якщо виникнуть додаткові питання - звертайсь, гарного вечора ☺️
З повагою, Андрій 💙
Додано: Вів 25 лют, 2025 12:12
Re: Sense Bank
Добрый день. Какие на сегодня условия по перечислению средств с карты Е пидтримка Сенса на собственные счета в других банках по СЭП и по номеру карты. Интересуют лимиты и комиссия. На Е пидтримку зайдут выплаты по ОВГЗ в грн.
Додано: Вів 25 лют, 2025 12:36
Вітаю!
З картки єПідтримка можна переказувати кошти без комісії, оскільки перекази не тарифікуються.
Ліміт на перекази за реквізитами на операцію 150 000 грн, на добу 500 000 грн, на місяць 5 000 000 грн.
Ліміт на перекази з картки на картку відповідно до обмежень НБУ становить 150 000 грн на місяць, на добу також 150 000 грн.
Детальніше з поточними лімітами можна ознайомитись тут
З повагою, Володимир 💎
Додано: Сер 26 лют, 2025 13:04
Re: Sense Bank
Добрый день. Хочу перевести выплату ОВГЗ тела и % на счет в Сенс банке вместо выплаты свой счет в другом банке. Вопрос будет ли комиссия за перевод с котлового счета (деньги придут на него изначально) в другом банке на мой счет в Сенс банке. Какая практика по котловым счетам в принципе может ли быть комиссия с него за перевод в другой банк на мой счет в нем? Понимаю что вопрос не к Сенсу, но тут есть хотя бы представитель
Додано: Сер 26 лют, 2025 13:30
Добрий день!
Згідно з тарифами карткових рахунків у нашому банку — зарахування виплат номіналу та купонів по ОВДП відбувається без комісії. Щодо умов іншого банку, то краще інформацію по тарифах уточнити у них у сапорті.
З приводу операцій з цінними паперами можете також звернутись на нашу пошту securities@sensebank.com.ua
З повагою, Володимир 💎
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