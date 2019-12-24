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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лют, 2025 11:53
Искатель написав:
Оскільки на неї у березні очікується виплата, питання: чи потрібно якимось чином (і що!) повідомити Сенс, що змінилась картка для виплати?
Виплата відбувається за IBAN, заміна картки не впливає на зарахування.
Искатель написав:
Я, до речі, не знаю, чи змінюється при цьому IBAN, чи залишається тим же, бо у підтримці Ізі це неможливо дізнатися.
IBAN повинен бути залишитися без змін.
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