Виплата відбувається за IBAN, заміна картки не впливає на зарахування.
IBAN повинен бути залишитися без змін.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лют, 2025 11:53
Re: Sense Bank
Виплата відбувається за IBAN, заміна картки не впливає на зарахування.
IBAN повинен бути залишитися без змін.
Додано: Чет 27 лют, 2025 13:58
Re: Sense Bank
Сенс приложение у всех долго открывается и тормозит? С утра было и теперь
Додано: Чет 27 лют, 2025 14:08
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