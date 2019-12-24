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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1364136513661367

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:53

Re: Sense Bank

  Искатель написав:Оскільки на неї у березні очікується виплата, питання: чи потрібно якимось чином (і що!) повідомити Сенс, що змінилась картка для виплати?
Виплата відбувається за IBAN, заміна картки не впливає на зарахування.

  Искатель написав:Я, до речі, не знаю, чи змінюється при цьому IBAN, чи залишається тим же, бо у підтримці Ізі це неможливо дізнатися.
IBAN повинен бути залишитися без змін.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:58

Re: Sense Bank

Сенс приложение у всех долго открывается и тормозит? С утра было и теперь
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:08

  Алексей77 написав:Сенс приложение у всех долго открывается и тормозит? С утра было и теперь

У мене сьогодні норм. працює. Навіть зробив декілька переказів.
novichok
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