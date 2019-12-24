Виплата відбувається за IBAN, заміна картки не впливає на зарахування.
IBAN повинен бути залишитися без змін.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лют, 2025 11:53
Re: Sense Bank
Виплата відбувається за IBAN, заміна картки не впливає на зарахування.
IBAN повинен бути залишитися без змін.
Додано: Чет 27 лют, 2025 13:58
Re: Sense Bank
Сенс приложение у всех долго открывается и тормозит? С утра было и теперь
Додано: Чет 27 лют, 2025 14:08
Додано: Чет 27 лют, 2025 16:00
Re: Sense Bank
Скажіть, будь ласка, шановні лорди підтримки, що за брудні маніпуляції з цінами на викуп вашим банком військових облігацій "Макіївка" і "Судак"? Ще учора я міг продати раніше куплені у вашому банку ці облігації на одну гривню дорожче за шт. Сьогодні ви ставите ціну на гривню менше, але ціну продажу збільшуєте на 40 коп за шт. Я б зрозумів, якщо би ви скоригували одночасно ціни бід і аск, але що ви робите? Це ж неприховане брудне шайхрайство і маніпуляції цінами! Ви справді хочете втратити останніх клієнтів, які працюють з вами?
Додано: Чет 27 лют, 2025 16:10
Закінчується World Максимум, пропонує перевипустити на Red. Red в мене вже є. Питання - як мені перекинути 500 грн кред ліміту на Cameleon/Red? На Cameleon'і не вистачає 1к грн до 50к.
Додано: Чет 27 лют, 2025 16:15
Re: Sense Bank
В чем мошенничество? Все рынок - банк определяет цены выкупа и продажи, какие ему выгодны - клиент определяет устраивают ли его цены - и совершает или не совершает покупку. Вы, уважаемый, в магазине бываете - цены на отдельные товары вполне "волантильны" (не говоря уже об "акциях", когда сегодня товар может стоить в два раза дороже чем вчера - и наоборот) и только вам решать - покупать или нет.
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