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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лют, 2025 11:53
Искатель написав:
Оскільки на неї у березні очікується виплата, питання: чи потрібно якимось чином (і що!) повідомити Сенс, що змінилась картка для виплати?
Виплата відбувається за IBAN, заміна картки не впливає на зарахування.
Искатель написав:
Я, до речі, не знаю, чи змінюється при цьому IBAN, чи залишається тим же, бо у підтримці Ізі це неможливо дізнатися.
IBAN повинен бути залишитися без змін.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 13:58
Сенс приложение у всех долго открывается и тормозит? С утра было и теперь
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Алексей77
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Додано: Чет 27 лют, 2025 14:08
Алексей77 написав:
Сенс приложение у всех долго открывается и тормозит? С утра было и теперь
У мене сьогодні норм. працює. Навіть зробив декілька переказів.
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novichok
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Додано: Чет 27 лют, 2025 16:00
Скажіть, будь ласка, шановні лорди підтримки, що за брудні маніпуляції з цінами на викуп вашим банком військових облігацій "Макіївка" і "Судак"? Ще учора я міг продати раніше куплені у вашому банку ці облігації на одну гривню дорожче за шт. Сьогодні ви ставите ціну на гривню менше, але ціну продажу збільшуєте на 40 коп за шт. Я б зрозумів, якщо би ви скоригували одночасно ціни бід і аск, але що ви робите? Це ж неприховане брудне шайхрайство і маніпуляції цінами! Ви справді хочете втратити останніх клієнтів, які працюють з вами?
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de Montaigne
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Додано: Чет 27 лют, 2025 16:10
Закінчується World Максимум, пропонує перевипустити на Red. Red в мене вже є. Питання - як мені перекинути 500 грн кред ліміту на Cameleon/Red?
На Cameleon'і не вистачає 1к грн до 50к.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 16:15
de Montaigne написав:
Це ж неприховане брудне шайхрайство і маніпуляції цінами!
В чем мошенничество? Все рынок - банк определяет цены выкупа и продажи, какие ему выгодны - клиент определяет устраивают ли его цены - и совершает или не совершает покупку. Вы, уважаемый, в магазине бываете - цены на отдельные товары вполне "волантильны" (не говоря уже об "акциях", когда сегодня товар может стоить в два раза дороже чем вчера - и наоборот) и только вам решать - покупать или нет.
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WallNutPen
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Додано: Чет 27 лют, 2025 17:14
de Montaigne написав:
Скажіть, будь ласка, шановні лорди підтримки, що за брудні маніпуляції з цінами на викуп вашим банком військових облігацій "Макіївка" і "Судак"? Ще учора я міг продати раніше куплені у вашому банку ці облігації на одну гривню дорожче за шт. Сьогодні ви ставите ціну на гривню менше, але ціну продажу збільшуєте на 40 коп за шт. Я б зрозумів, якщо би ви скоригували одночасно ціни бід і аск, але що ви робите? Це ж неприховане брудне шайхрайство і маніпуляції цінами! Ви справді хочете втратити останніх клієнтів, які працюють з вами?
Був перегляд котирувань дохідності для угод продажу, відповідно змінилась ціна. Зміна котирування дохідності може бути паралельно для купівлі і для продажу - тоді ціна стає дешевшою і для купівлі і для продажу. Вчора переглянули лише для продажу, відповідно ціна стала менша.
Навіть якщо котирування дохідності не змінюються - ціна щодня зростає. Чим ближче до дати виплати купону або дати погашення, тим більша ціна.
Банківський лицар Кирило 🛡️
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Sense Bank
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Додано: Чет 27 лют, 2025 17:51
Sense Bank написав: de Montaigne написав:
Скажіть, будь ласка, шановні лорди підтримки, що за брудні маніпуляції з цінами на викуп вашим банком військових облігацій "Макіївка" і "Судак"? Ще учора я міг продати раніше куплені у вашому банку ці облігації на одну гривню дорожче за шт. Сьогодні ви ставите ціну на гривню менше, але ціну продажу збільшуєте на 40 коп за шт. Я б зрозумів, якщо би ви скоригували одночасно ціни бід і аск, але що ви робите? Це ж неприховане брудне шайхрайство і маніпуляції цінами! Ви справді хочете втратити останніх клієнтів, які працюють з вами?
Був перегляд котирувань дохідності для угод продажу, відповідно змінилась ціна. Зміна котирування дохідності може бути паралельно для купівлі і для продажу - тоді ціна стає дешевшою і для купівлі і для продажу. Вчора переглянули лише для продажу, відповідно ціна стала менша.
Навіть якщо котирування дохідності не змінюються - ціна щодня зростає. Чим ближче до дати виплати купону або дати погашення, тим більша ціна.
Банківський лицар Кирило 🛡️
Ніколи у Сенса не був спред більше 1.5-2.0 а тут аж 6.5!
Як на мене, тут трохи в іншому справа може бути. Вони таким чином прикривають лавочку для бажаючих гратися у купівлю/продаж за кредитні через Дію. Наприклад, у тебе грейс-період закінчується в в останні дні місяця (або перші). Ти продаєш облігації (при спредах 1-1.5 чим ближче дата погашення, тим менша різниця в ціні), гасиш кредитку і знову купляєш облігації. Потім отримуєш погашення 12/03 (приклад для 230213), а кредитка в грейсі ще місяця півтора. Грошики можна знову крутанути або використати для інших цілей.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 18:09
Navegantes написав:
Наприклад, у тебе грейс-період закінчується в в останні дні місяця
Зато может до любителей кричать, что в Привате грейс кузявее Сенса дойдёт, что РД не 25 числа, а выбираемая при активации карты - это не бред, а очень даже полезная фича
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moveton
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Додано: Чет 27 лют, 2025 18:15
moveton написав: Navegantes написав:
Наприклад, у тебе грейс-період закінчується в в останні дні місяця
Зато может до любителей кричать, что в Привате грейс кузявее Сенса дойдёт, что РД не 25 числа, а выбираемая при активации карты - это не бред, а очень даже полезная фича
Ото ж бо!)
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