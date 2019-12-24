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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1365136613671368

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:58

  Navegantes написав:
  Sense Bank написав:
  de Montaigne написав:Скажіть, будь ласка, шановні лорди підтримки, що за брудні маніпуляції з цінами на викуп вашим банком військових облігацій "Макіївка" і "Судак"? Ще учора я міг продати раніше куплені у вашому банку ці облігації на одну гривню дорожче за шт. Сьогодні ви ставите ціну на гривню менше, але ціну продажу збільшуєте на 40 коп за шт. Я б зрозумів, якщо би ви скоригували одночасно ціни бід і аск, але що ви робите? Це ж неприховане брудне шайхрайство і маніпуляції цінами! Ви справді хочете втратити останніх клієнтів, які працюють з вами?

Був перегляд котирувань дохідності для угод продажу, відповідно змінилась ціна. Зміна котирування дохідності може бути паралельно для купівлі і для продажу - тоді ціна стає дешевшою і для купівлі і для продажу. Вчора переглянули лише для продажу, відповідно ціна стала менша.
Навіть якщо котирування дохідності не змінюються - ціна щодня зростає. Чим ближче до дати виплати купону або дати погашення, тим більша ціна.

Банківський лицар Кирило 🛡️


Ніколи у Сенса не був спред більше 1.5-2.0 а тут аж 6.5!
Як на мене, тут трохи в іншому справа може бути. Вони таким чином прикривають лавочку для бажаючих гратися у купівлю/продаж за кредитні через Дію. Наприклад, у тебе грейс-період закінчується в в останні дні місяця (або перші). Ти продаєш облігації (при спредах 1-1.5 чим ближче дата погашення, тим менша різниця в ціні), гасиш кредитку і знову купляєш облігації. Потім отримуєш погашення 12/03 (приклад для 230213), а кредитка в грейсі ще місяця півтора. Грошики можна знову крутанути або використати для інших цілей.

...А заодно "прикрити лавочку" і для тих, хто хоче з Сенса в кінці місяця погасити кредитки в інших банках, адже заходиш зараз у додаток, і бачиш, що твої рахунки зникли. Теж класна фіча :mrgreen:
AlexTk
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:16

Re: Sense Bank

Куди ділись карткики в мобільному банкінгу
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:23

  BBC написав:Куди ділись карткики в мобільному банкінгу

Мали тимчасові проблеми з роботою застосунку та проведенні операцій, через що продукти відображались некоректно 😥
Наразі проблему було усунуто, все працює в штатному режимі ✅

Банківський лицар Кирило 🛡️
Sense Bank
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