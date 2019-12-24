Navegantes написав:Sense Bank написав:de Montaigne написав:Скажіть, будь ласка, шановні лорди підтримки, що за брудні маніпуляції з цінами на викуп вашим банком військових облігацій "Макіївка" і "Судак"? Ще учора я міг продати раніше куплені у вашому банку ці облігації на одну гривню дорожче за шт. Сьогодні ви ставите ціну на гривню менше, але ціну продажу збільшуєте на 40 коп за шт. Я б зрозумів, якщо би ви скоригували одночасно ціни бід і аск, але що ви робите? Це ж неприховане брудне шайхрайство і маніпуляції цінами! Ви справді хочете втратити останніх клієнтів, які працюють з вами?
Був перегляд котирувань дохідності для угод продажу, відповідно змінилась ціна. Зміна котирування дохідності може бути паралельно для купівлі і для продажу - тоді ціна стає дешевшою і для купівлі і для продажу. Вчора переглянули лише для продажу, відповідно ціна стала менша.
Навіть якщо котирування дохідності не змінюються - ціна щодня зростає. Чим ближче до дати виплати купону або дати погашення, тим більша ціна.
Банківський лицар Кирило 🛡️
Ніколи у Сенса не був спред більше 1.5-2.0 а тут аж 6.5!
Як на мене, тут трохи в іншому справа може бути. Вони таким чином прикривають лавочку для бажаючих гратися у купівлю/продаж за кредитні через Дію. Наприклад, у тебе грейс-період закінчується в в останні дні місяця (або перші). Ти продаєш облігації (при спредах 1-1.5 чим ближче дата погашення, тим менша різниця в ціні), гасиш кредитку і знову купляєш облігації. Потім отримуєш погашення 12/03 (приклад для 230213), а кредитка в грейсі ще місяця півтора. Грошики можна знову крутанути або використати для інших цілей.
...А заодно "прикрити лавочку" і для тих, хто хоче з Сенса в кінці місяця погасити кредитки в інших банках, адже заходиш зараз у додаток, і бачиш, що твої рахунки зникли. Теж класна фіча