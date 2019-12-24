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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лют, 2025 18:58
Navegantes написав: Sense Bank написав: de Montaigne написав:
Скажіть, будь ласка, шановні лорди підтримки, що за брудні маніпуляції з цінами на викуп вашим банком військових облігацій "Макіївка" і "Судак"? Ще учора я міг продати раніше куплені у вашому банку ці облігації на одну гривню дорожче за шт. Сьогодні ви ставите ціну на гривню менше, але ціну продажу збільшуєте на 40 коп за шт. Я б зрозумів, якщо би ви скоригували одночасно ціни бід і аск, але що ви робите? Це ж неприховане брудне шайхрайство і маніпуляції цінами! Ви справді хочете втратити останніх клієнтів, які працюють з вами?
Був перегляд котирувань дохідності для угод продажу, відповідно змінилась ціна. Зміна котирування дохідності може бути паралельно для купівлі і для продажу - тоді ціна стає дешевшою і для купівлі і для продажу. Вчора переглянули лише для продажу, відповідно ціна стала менша.
Навіть якщо котирування дохідності не змінюються - ціна щодня зростає. Чим ближче до дати виплати купону або дати погашення, тим більша ціна.
Банківський лицар Кирило 🛡️
Ніколи у Сенса не був спред більше 1.5-2.0 а тут аж 6.5!
Як на мене, тут трохи в іншому справа може бути. Вони таким чином прикривають лавочку для бажаючих гратися у купівлю/продаж за кредитні через Дію. Наприклад, у тебе грейс-період закінчується в в останні дні місяця (або перші). Ти продаєш облігації (при спредах 1-1.5 чим ближче дата погашення, тим менша різниця в ціні), гасиш кредитку і знову купляєш облігації. Потім отримуєш погашення 12/03 (приклад для 230213), а кредитка в грейсі ще місяця півтора. Грошики можна знову крутанути або використати для інших цілей.
...А заодно "прикрити лавочку" і для тих, хто хоче з Сенса в кінці місяця погасити кредитки в інших банках, адже заходиш зараз у додаток, і бачиш, що твої рахунки зникли. Теж класна фіча
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Додано: Чет 27 лют, 2025 19:16
Куди ділись карткики в мобільному банкінгу
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BBC
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Додано: Чет 27 лют, 2025 19:23
BBC написав:
Куди ділись карткики в мобільному банкінгу
Мали тимчасові проблеми з роботою застосунку та проведенні операцій, через що продукти відображались некоректно 😥
Наразі проблему було усунуто, все працює в штатному режимі ✅
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Додано: Чет 27 лют, 2025 19:59
AlexTk написав:
..А заодно "прикрити лавочку" і для тих, хто хоче з Сенса в кінці місяця погасити кредитки в інших банках, адже заходиш зараз у додаток, і бачиш, що твої рахунки зникли. Теж класна фіча
Куди не глянь, одні фічі)) І все ж таки бажано, щоб кожна фіча несла радість, а не смуток)
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Navegantes
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Додано: Чет 27 лют, 2025 19:59
Striker написав:
Закінчується World Максимум, пропонує перевипустити на Red. Red в мене вже є. Питання - як мені перекинути 500 грн кред ліміту на Cameleon/Red?
На Cameleon'і не вистачає 1к грн до 50к.
На жаль, залишок 500 грн. кредитного ліміту перекинути на іншу картку ніяк не вийде, оскільки це мінімально можливий кредитний ліміт по картці
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Додано: Чет 27 лют, 2025 20:11
Navegantes написав: AlexTk написав:
..А заодно "прикрити лавочку" і для тих, хто хоче з Сенса в кінці місяця погасити кредитки в інших банках, адже заходиш зараз у додаток, і бачиш, що твої рахунки зникли. Теж класна фіча
Куди не глянь, одні фічі)) І все ж таки бажано, щоб кожна фіча несла радість, а не смуток)
Існує думка, що "нести радість клієнту" - це не функція банку. Адже він ніколи не обіцяв, що додаток має працювати, рахунки мають бути доступні, реальні котировки будуть хоч приблизно відповідати індикативним, які він регулярно для чогось розсилає тощо. А за радістю треба йти в інше місце...
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Додано: Чет 27 лют, 2025 23:45
ні в кого не було проблем, що при спробі оформити розстрочку при підтвердженні показує суму лише 1% від загальної суми покупки. тобто покупка умовно на 2 т грн, а при оформленні пише - розстрочка на 20 грн?
дякую
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:49
Shaman написав:
ні в кого не було проблем, що при спробі оформити розстрочку при підтвердженні показує суму лише 1% від загальної суми покупки. тобто покупка умовно на 2 т грн, а при оформленні пише - розстрочка на 20 грн?
дякую
Вже більше двох тижнів не можуть це виправити)
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 01:30
Striker написав:
Закінчується World Максимум, пропонує перевипустити на Red. Red в мене вже є. Питання - як мені перекинути 500 грн кред ліміту на Cameleon/Red?
На Cameleon'і не вистачає 1к грн до 50к.
закрити максимум і з'являться для перерозподілу на Ред, мабуть. але це не гарантовано
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