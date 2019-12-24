RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1365136613671368

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:58

  Navegantes написав:
  Sense Bank написав:
  de Montaigne написав:Скажіть, будь ласка, шановні лорди підтримки, що за брудні маніпуляції з цінами на викуп вашим банком військових облігацій "Макіївка" і "Судак"? Ще учора я міг продати раніше куплені у вашому банку ці облігації на одну гривню дорожче за шт. Сьогодні ви ставите ціну на гривню менше, але ціну продажу збільшуєте на 40 коп за шт. Я б зрозумів, якщо би ви скоригували одночасно ціни бід і аск, але що ви робите? Це ж неприховане брудне шайхрайство і маніпуляції цінами! Ви справді хочете втратити останніх клієнтів, які працюють з вами?

Був перегляд котирувань дохідності для угод продажу, відповідно змінилась ціна. Зміна котирування дохідності може бути паралельно для купівлі і для продажу - тоді ціна стає дешевшою і для купівлі і для продажу. Вчора переглянули лише для продажу, відповідно ціна стала менша.
Навіть якщо котирування дохідності не змінюються - ціна щодня зростає. Чим ближче до дати виплати купону або дати погашення, тим більша ціна.

Банківський лицар Кирило 🛡️


Ніколи у Сенса не був спред більше 1.5-2.0 а тут аж 6.5!
Як на мене, тут трохи в іншому справа може бути. Вони таким чином прикривають лавочку для бажаючих гратися у купівлю/продаж за кредитні через Дію. Наприклад, у тебе грейс-період закінчується в в останні дні місяця (або перші). Ти продаєш облігації (при спредах 1-1.5 чим ближче дата погашення, тим менша різниця в ціні), гасиш кредитку і знову купляєш облігації. Потім отримуєш погашення 12/03 (приклад для 230213), а кредитка в грейсі ще місяця півтора. Грошики можна знову крутанути або використати для інших цілей.

...А заодно "прикрити лавочку" і для тих, хто хоче з Сенса в кінці місяця погасити кредитки в інших банках, адже заходиш зараз у додаток, і бачиш, що твої рахунки зникли. Теж класна фіча :mrgreen:
AlexTk
2
 
Повідомлень: 632
З нами з: 08.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:16

Re: Sense Bank

Куди ділись карткики в мобільному банкінгу
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14392
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:23

  BBC написав:Куди ділись карткики в мобільному банкінгу

Мали тимчасові проблеми з роботою застосунку та проведенні операцій, через що продукти відображались некоректно 😥
Наразі проблему було усунуто, все працює в штатному режимі ✅

Банківський лицар Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12993
З нами з: 18.02.13
Подякував: 182 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:59

Re: Sense Bank

  AlexTk написав:..А заодно "прикрити лавочку" і для тих, хто хоче з Сенса в кінці місяця погасити кредитки в інших банках, адже заходиш зараз у додаток, і бачиш, що твої рахунки зникли. Теж класна фіча


Куди не глянь, одні фічі)) І все ж таки бажано, щоб кожна фіча несла радість, а не смуток)
Navegantes
 
Повідомлень: 155
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:59

  Striker написав:Закінчується World Максимум, пропонує перевипустити на Red. Red в мене вже є. Питання - як мені перекинути 500 грн кред ліміту на Cameleon/Red? :) На Cameleon'і не вистачає 1к грн до 50к. :(

На жаль, залишок 500 грн. кредитного ліміту перекинути на іншу картку ніяк не вийде, оскільки це мінімально можливий кредитний ліміт по картці

Банківський лицар Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12993
З нами з: 18.02.13
Подякував: 182 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 20:11

  Navegantes написав:
  AlexTk написав:..А заодно "прикрити лавочку" і для тих, хто хоче з Сенса в кінці місяця погасити кредитки в інших банках, адже заходиш зараз у додаток, і бачиш, що твої рахунки зникли. Теж класна фіча


Куди не глянь, одні фічі)) І все ж таки бажано, щоб кожна фіча несла радість, а не смуток)

Існує думка, що "нести радість клієнту" - це не функція банку. Адже він ніколи не обіцяв, що додаток має працювати, рахунки мають бути доступні, реальні котировки будуть хоч приблизно відповідати індикативним, які він регулярно для чогось розсилає тощо. А за радістю треба йти в інше місце...
AlexTk
2
 
Повідомлень: 632
З нами з: 08.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:45

Re: Sense Bank

ні в кого не було проблем, що при спробі оформити розстрочку при підтвердженні показує суму лише 1% від загальної суми покупки. тобто покупка умовно на 2 т грн, а при оформленні пише - розстрочка на 20 грн?

дякую
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8182
З нами з: 29.09.19
Подякував: 725 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:49

  Shaman написав:ні в кого не було проблем, що при спробі оформити розстрочку при підтвердженні показує суму лише 1% від загальної суми покупки. тобто покупка умовно на 2 т грн, а при оформленні пише - розстрочка на 20 грн?

дякую

Вже більше двох тижнів не можуть це виправити)
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3766
З нами з: 07.12.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 01:30

  Striker написав:Закінчується World Максимум, пропонує перевипустити на Red. Red в мене вже є. Питання - як мені перекинути 500 грн кред ліміту на Cameleon/Red? :) На Cameleon'і не вистачає 1к грн до 50к. :(

закрити максимум і з'являться для перерозподілу на Ред, мабуть. але це не гарантовано
24589
 
Повідомлень: 145
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:32

  wolt450 написав:
  Shaman написав:ні в кого не було проблем, що при спробі оформити розстрочку при підтвердженні показує суму лише 1% від загальної суми покупки. тобто покупка умовно на 2 т грн, а при оформленні пише - розстрочка на 20 грн?

дякую

Вже більше двох тижнів не можуть це виправити)

а розстрочка оформлюється правильно чи теж з помилкою?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8182
З нами з: 29.09.19
Подякував: 725 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 1365136613671368
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1238 283125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 10:43
ramzes4
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 22785
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.