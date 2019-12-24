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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1366136713681369

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:13

  Shaman написав:
  wolt450 написав:
  Shaman написав:ні в кого не було проблем, що при спробі оформити розстрочку при підтвердженні показує суму лише 1% від загальної суми покупки. тобто покупка умовно на 2 т грн, а при оформленні пише - розстрочка на 20 грн?

дякую

Вже більше двох тижнів не можуть це виправити)

а розстрочка оформлюється правильно чи теж з помилкою?

розстрочка схоже оформлюється правильно, але що в додатку, що в смс приходить сума в 100 разів менша, що трошки напружує. невже ніхто не звертає уваги? :)

сам спитав, сам відповів :)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:20

Shaman
Так, є певна проблема з відображенням суми покупки, яку переводите у розстрочку, але оформлення відбувається на коректну суму 👌🏻

Щодо виправлення, то спеціалісти займаються цим питанням, найближчим часом пофіксимо!

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:59

  Shaman написав:
  wolt450 написав:
  Shaman написав:ні в кого не було проблем, що при спробі оформити розстрочку при підтвердженні показує суму лише 1% від загальної суми покупки. тобто покупка умовно на 2 т грн, а при оформленні пише - розстрочка на 20 грн?

дякую

Вже більше двох тижнів не можуть це виправити)

а розстрочка оформлюється правильно чи теж з помилкою?

Правильно
wolt450
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