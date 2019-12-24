Shaman написав:
а розстрочка оформлюється правильно чи теж з помилкою?
розстрочка схоже оформлюється правильно, але що в додатку, що в смс приходить сума в 100 разів менша, що трошки напружує. невже ніхто не звертає уваги?
сам спитав, сам відповів
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:13
розстрочка схоже оформлюється правильно, але що в додатку, що в смс приходить сума в 100 разів менша, що трошки напружує. невже ніхто не звертає уваги?
сам спитав, сам відповів
Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:20
Shaman
Так, є певна проблема з відображенням суми покупки, яку переводите у розстрочку, але оформлення відбувається на коректну суму 👌🏻
Щодо виправлення, то спеціалісти займаються цим питанням, найближчим часом пофіксимо!
З повагою, Володимир 💎
Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:59
Правильно
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