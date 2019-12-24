Чим?
Якщо додаток хакнуть -- то взнають і той КЕП.
А смс, отримувану на якийсь кнопк.телеф -- майже ніяким хаканням не дістануть.
Смс таки надійніша...
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Додано: Нед 02 бер, 2025 21:10
Додано: Нед 02 бер, 2025 22:24
ні. сертифікати КЕП зберігаються зовнішньо, на носіях ЗНКІ Гряда, тому через додаток їх не ломануть
Додано: Пон 03 бер, 2025 16:43
Справа не у рівні банку та не спеціалісті, що з вами вчора спілкувався. Річ у тому, що картка, якою була оплата, анульована і тому за нею, на жаль, не вийде отримати квитацію.
Також ця операція була на сторонньому ресурсі, а не у застосунку банку. Тому "витянути" її не вийде. Як варіант, я би радив звернутись до підтримки ресурсу, де була оплата. Можливо вони зможуть вам допомогти із її отриманням
*Андрій
Додано: Пон 03 бер, 2025 17:38
А якщо перехоплюють клавіші, коли набираєте код КЕПа?
Та й відсилання грошей назовні, навіть в інші банки -- теж смс не питає...
Хіба це норм, питати смс, коли людина відкриває депо на три дні на 100грв (мізерна сума), і не питати, коли шле десятки чи й сотні тисяч назовні (хай навіть і на свій ІПН).
Додано: Пон 03 бер, 2025 17:55
Это не так, чтобы просто. Нужно же это делать тогда, когда КЭП создавался. Ну а вообще, если смартфон совсем взломан, то ничего не спасёт и SMS, если оно на тот же смартфон приходит, секурность не усилит. Зато подтверждение только по SMS уязвимо к атаке на уровне опсоса и говорят, что это куда реальнее, чем смартфон ломать.
Я так понимаю, что в этом случае SMS идёт про согласие с договором депо, а не про перевод денег. Сами переводы всегда без подтверждений. Вроде, нормально. В Привате раньше просило SMS на каждый перевод. Было довольно утомительно. Потом тихонечко просить перестали и ничего страшного не произошло.
Додано: Пон 03 бер, 2025 18:09
Це все суцільна маячня. Хакер, або сам банк будь-якої миті заявить, що операцію ви провели і підтвердили власноруч, зі всіма відбитками пальців, розпізнаванням морди обличчя чи пін-кодом. У клієнта немає ніяких навіть теоретичних можливостей це спростувати. Таке було відносно недавно в ПУМБ, коли самі представники банку підтверджували, що для них оспорювана операція -- легітимна і належним чином підтверджена з боку клієнта. Навіть із підтвержденням через СМС-код, геть нічого банку не заважає заявити, що було введено вірний код, хоча це може й не так, і навіть коли взагалі нічого нікуди не вводилося.
А ще раніше, за часів Приватбанку Коломойського повідомлялось про випадки, коли банк змінював отримувача платежу після його підтвердження клієном на свої реквізити буцімто на "погашення заборгованності", хоча клієнт хотів зовсім не цього.
Правильний підхід, який, нажаль, ніколи не застосовується -- це не "підтвердження відбитком пальця" і не "двохфакторна авторизація". Це можливість клієнту підписати платіжний документ своїм цифровим підписом, який згенеровано на його власному комп'ютері, ніколи не передавався до банку, і ніколи не зчитувався ніяким банківським додатком (бо невідомо, що цей додаток з цим кодом зробить). А підписуватись має повідомлення в якомусь відкритому форматі, щоб було вільно видно, що саме підписується і до, і після підпису. І за допомогою якоїсь загальновідомої програми з відкритим кодом, яку перевірено, що вона ніяку інформацію нікуди не передає. У випадку зовсім повної недовіри -- щоб комп'ютер, на якому накладається підпис, взагалі ніколи не підключався до інтернету, а документи для підпису приносились туди і забирались звідти флешкою. Але то вже зовсім незручно. На практиці достатньо було б того, щоб користувач міг сам побачити повний документ, який він підписує і передає до банку. Не у вигляді веб-сторінки з сервера самого банку, а локально, на своєму пристрої.
Додано: Пон 03 бер, 2025 23:16
Согласен, что это неадекватно. Но это прописано у них в ДКБО (вроде и сейчас тоже).
И это не единственная неадекватная вещь оттуда
... а не как, например, в А-банке: текст договора на планшете сотрудника, а подпись ставить на своём телефоне (не видя подписываемого текста)
#вечернийОффтоп
Додано: Пон 03 бер, 2025 23:24
Re: Sense Bank
Но при этом, если приватный ключ подписи лежит у тебя на диске, то это всего лишь УЕП, который по окончании военного положения грозятся вообще перестать принимать, а вот если где-то у дяди в облаке, тогда это КЕП и почему-то гораздо секурнее
Додано: Пон 03 бер, 2025 23:59
розумієте, ОТП пароль в смс є ПЕП або УЕП, відкриваючи депо чи картку ви ж підписуєте акцепт, от він і підписується отп паролем як простим електронним підписом. отак в сенсі реалізовано (і не тільки в сенсі)
а платежі це вже інша справа; договори купівлі-продажу ЦП тим більше
Додано: Вів 04 бер, 2025 00:04
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