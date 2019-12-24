Додано: Пон 03 бер, 2025 18:09

24589 написав: Bobua написав: Amethyst написав: Там же КЕП є. Це крутіше і щитільніше Там же КЕП є. Це крутіше і щитільніше



Чим?



Якщо додаток хакнуть -- то взнають і той КЕП.

А смс, отримувану на якийсь кнопк.телеф -- майже ніяким хаканням не дістануть.



Смс таки надійніша... Чим?Якщо додаток хакнуть -- то взнають і той КЕП.А смс, отримувану на якийсь кнопк.телеф -- майже ніяким хаканням не дістануть.Смс таки надійніша...

ні. сертифікати КЕП зберігаються зовнішньо, на носіях ЗНКІ Гряда, тому через додаток їх не ломануть ні. сертифікати КЕП зберігаються зовнішньо, на носіях ЗНКІ Гряда, тому через додаток їх не ломануть

Це все суцільна маячня. Хакер, або сам банк будь-якої миті заявить, що операцію ви провели і підтвердили власноруч, зі всіма відбитками пальців, розпізнаванням морди обличчя чи пін-кодом. У клієнта немає ніяких навіть теоретичних можливостей це спростувати. Таке було відносно недавно в ПУМБ, коли самі представники банку підтверджували, що для них оспорювана операція -- легітимна і належним чином підтверджена з боку клієнта. Навіть із підтвержденням через СМС-код, геть нічого банку не заважає заявити, що було введено вірний код, хоча це може й не так, і навіть коли взагалі нічого нікуди не вводилося.А ще раніше, за часів Приватбанку Коломойського повідомлялось про випадки, коли банк змінював отримувача платежу після його підтвердження клієном на свої реквізити буцімто на "погашення заборгованності", хоча клієнт хотів зовсім не цього.Правильний підхід, який, нажаль, ніколи не застосовується -- це не "підтвердження відбитком пальця" і не "двохфакторна авторизація". Це можливість клієнту підписати платіжний документ своїм цифровим підписом, який згенеровано на його власному комп'ютері, ніколи не передавався до банку, і ніколи не зчитувався ніяким банківським додатком (бо невідомо, що цей додаток з цим кодом зробить). А підписуватись має повідомлення в якомусь відкритому форматі, щоб було вільно видно, що саме підписується і до, і після підпису. І за допомогою якоїсь загальновідомої програми з відкритим кодом, яку перевірено, що вона ніяку інформацію нікуди не передає. У випадку зовсім повної недовіри -- щоб комп'ютер, на якому накладається підпис, взагалі ніколи не підключався до інтернету, а документи для підпису приносились туди і забирались звідти флешкою. Але то вже зовсім незручно. На практиці достатньо було б того, щоб користувач міг сам побачити повний документ, який він підписує і передає до банку. Не у вигляді веб-сторінки з сервера самого банку, а локально, на своєму пристрої.