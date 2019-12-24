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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1369137013711372>

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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 21:10

  Amethyst написав:Там же КЕП є. Це крутіше і щитільніше


Чим?

Якщо додаток хакнуть -- то взнають і той КЕП.
А смс, отримувану на якийсь кнопк.телеф -- майже ніяким хаканням не дістануть.

Смс таки надійніша...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 22:24

  Bobua написав:
  Amethyst написав:Там же КЕП є. Це крутіше і щитільніше


Чим?

Якщо додаток хакнуть -- то взнають і той КЕП.
А смс, отримувану на якийсь кнопк.телеф -- майже ніяким хаканням не дістануть.

Смс таки надійніша...

ні. сертифікати КЕП зберігаються зовнішньо, на носіях ЗНКІ Гряда, тому через додаток їх не ломануть
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 16:43

  Starter написав:Sense Bank
Добрый день!
мне нужна помощь в сверхсложном вопросе (для вашего банка). Мне понадобилась квитанция для таможни по одной операции, в приложении мне пишет карта не найдена, нет тебе квитанции значит.

Стал писать в поддержку, там некая Яна Коломиець ничем мне не помогла, а послала меня обратно в приложение, хотя я ей выслал скрины что у меня там ничего не работает, потом посоветовала перезойти, перегрузить телефон и дала прочие бесполезные советы, от которых у меня не стало на квитанцию больше. В итоге она просто замолчала и пропала. ПС. позже появилась с выпиской. но выписку я уже и сам сделал, но нужна квитанция( к ней я как-бы без претензий, может у нее реально нет такой опции, но вопрос к банку остается...

Я вот не могу понять, это мне попался такой специалист или это у банка такой уровень что сделать квитанцию - невыполнимая задача для банка


Справа не у рівні банку та не спеціалісті, що з вами вчора спілкувався. Річ у тому, що картка, якою була оплата, анульована і тому за нею, на жаль, не вийде отримати квитацію.
Зображення
Також ця операція була на сторонньому ресурсі, а не у застосунку банку. Тому "витянути" її не вийде. Як варіант, я би радив звернутись до підтримки ресурсу, де була оплата. Можливо вони зможуть вам допомогти із її отриманням

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 17:38

  24589 написав:
  Bobua написав:
  Amethyst написав:Там же КЕП є. Це крутіше і щитільніше


Чим?

Якщо додаток хакнуть -- то взнають і той КЕП.
А смс, отримувану на якийсь кнопк.телеф -- майже ніяким хаканням не дістануть.

Смс таки надійніша...

ні. сертифікати КЕП зберігаються зовнішньо, на носіях ЗНКІ Гряда, тому через додаток їх не ломануть



А якщо перехоплюють клавіші, коли набираєте код КЕПа?

Та й відсилання грошей назовні, навіть в інші банки -- теж смс не питає...
Хіба це норм, питати смс, коли людина відкриває депо на три дні на 100грв (мізерна сума), і не питати, коли шле десятки чи й сотні тисяч назовні (хай навіть і на свій ІПН).
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 17:55

  Bobua написав:А якщо перехоплюють клавіші, коли набираєте код КЕПа?

Это не так, чтобы просто. Нужно же это делать тогда, когда КЭП создавался. Ну а вообще, если смартфон совсем взломан, то ничего не спасёт и SMS, если оно на тот же смартфон приходит, секурность не усилит. Зато подтверждение только по SMS уязвимо к атаке на уровне опсоса и говорят, что это куда реальнее, чем смартфон ломать.

  Bobua написав:Хіба це норм, питати смс, коли людина відкриває депо на три дні на 100грв (мізерна сума), і не питати, коли шле десятки чи й сотні тисяч назовні (хай навіть і на свій ІПН).

Я так понимаю, что в этом случае SMS идёт про согласие с договором депо, а не про перевод денег. Сами переводы всегда без подтверждений. Вроде, нормально. В Привате раньше просило SMS на каждый перевод. Было довольно утомительно. Потом тихонечко просить перестали и ничего страшного не произошло.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 18:09

  24589 написав:
  Bobua написав:
  Amethyst написав:Там же КЕП є. Це крутіше і щитільніше


Чим?

Якщо додаток хакнуть -- то взнають і той КЕП.
А смс, отримувану на якийсь кнопк.телеф -- майже ніяким хаканням не дістануть.

Смс таки надійніша...

ні. сертифікати КЕП зберігаються зовнішньо, на носіях ЗНКІ Гряда, тому через додаток їх не ломануть

Це все суцільна маячня. Хакер, або сам банк будь-якої миті заявить, що операцію ви провели і підтвердили власноруч, зі всіма відбитками пальців, розпізнаванням морди обличчя чи пін-кодом. У клієнта немає ніяких навіть теоретичних можливостей це спростувати. Таке було відносно недавно в ПУМБ, коли самі представники банку підтверджували, що для них оспорювана операція -- легітимна і належним чином підтверджена з боку клієнта. Навіть із підтвержденням через СМС-код, геть нічого банку не заважає заявити, що було введено вірний код, хоча це може й не так, і навіть коли взагалі нічого нікуди не вводилося.
А ще раніше, за часів Приватбанку Коломойського повідомлялось про випадки, коли банк змінював отримувача платежу після його підтвердження клієном на свої реквізити буцімто на "погашення заборгованності", хоча клієнт хотів зовсім не цього.

Правильний підхід, який, нажаль, ніколи не застосовується -- це не "підтвердження відбитком пальця" і не "двохфакторна авторизація". Це можливість клієнту підписати платіжний документ своїм цифровим підписом, який згенеровано на його власному комп'ютері, ніколи не передавався до банку, і ніколи не зчитувався ніяким банківським додатком (бо невідомо, що цей додаток з цим кодом зробить). А підписуватись має повідомлення в якомусь відкритому форматі, щоб було вільно видно, що саме підписується і до, і після підпису. І за допомогою якоїсь загальновідомої програми з відкритим кодом, яку перевірено, що вона ніяку інформацію нікуди не передає. У випадку зовсім повної недовіри -- щоб комп'ютер, на якому накладається підпис, взагалі ніколи не підключався до інтернету, а документи для підпису приносились туди і забирались звідти флешкою. Але то вже зовсім незручно. На практиці достатньо було б того, щоб користувач міг сам побачити повний документ, який він підписує і передає до банку. Не у вигляді веб-сторінки з сервера самого банку, а локально, на своєму пристрої.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 23:16

  M-Audio написав:А ще раніше, за часів Приватбанку Коломойського повідомлялось про випадки, коли банк змінював отримувача платежу після його підтвердження клієном на свої реквізити буцімто на "погашення заборгованності", хоча клієнт хотів зовсім не цього.

Согласен, что это неадекватно. Но это прописано у них в ДКБО (вроде и сейчас тоже).
И это не единственная неадекватная вещь оттуда

  M-Audio написав:... А підписуватись має повідомлення в якомусь відкритому форматі, щоб було вільно видно, що саме підписується і до, і після підпису...

... а не как, например, в А-банке: текст договора на планшете сотрудника, а подпись ставить на своём телефоне (не видя подписываемого текста) :x

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Driver
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 23:24

Re: Sense Bank

  M-Audio написав:Це можливість клієнту підписати платіжний документ своїм цифровим підписом, який згенеровано на його власному комп'ютері, ніколи не передавався до банку

Но при этом, если приватный ключ подписи лежит у тебя на диске, то это всего лишь УЕП, который по окончании военного положения грозятся вообще перестать принимать, а вот если где-то у дяди в облаке, тогда это КЕП и почему-то гораздо секурнее :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 23:59

  Bobua написав:А якщо перехоплюють клавіші, коли набираєте код КЕПа?

Та й відсилання грошей назовні, навіть в інші банки -- теж смс не питає...
Хіба це норм, питати смс, коли людина відкриває депо на три дні на 100грв (мізерна сума), і не питати, коли шле десятки чи й сотні тисяч назовні (хай навіть і на свій ІПН).

розумієте, ОТП пароль в смс є ПЕП або УЕП, відкриваючи депо чи картку ви ж підписуєте акцепт, от він і підписується отп паролем як простим електронним підписом. отак в сенсі реалізовано (і не тільки в сенсі)
а платежі це вже інша справа; договори купівлі-продажу ЦП тим більше
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 00:04

  M-Audio написав:На практиці достатньо було б того, щоб користувач міг сам побачити повний документ, який він підписує і передає до банку. Не у вигляді веб-сторінки з сервера самого банку, а локально, на своєму пристрої.

тут підтримую
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