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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 бер, 2025 00:06
moveton написав: M-Audio написав:
Це можливість клієнту підписати платіжний документ своїм цифровим підписом, який згенеровано на його власному комп'ютері, ніколи не передавався до банку
Но при этом, если приватный ключ подписи лежит у тебя на диске, то это всего лишь УЕП, который по окончании военного положения грозятся вообще перестать принимать, а вот если где-то у дяди в облаке, тогда это КЕП и почему-то гораздо секурнее
можна не у дяді, а в себе, але на апаратному носії, а не просто файликом (токени алмаз, кристал, автор)
ті файлики всі вже попересилали своїм бухгалтерам, дітям, внукам і так далі, я думаю в тому полягає основна несек'юрність
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