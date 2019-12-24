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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 бер, 2025 00:06
moveton написав: M-Audio написав:
Це можливість клієнту підписати платіжний документ своїм цифровим підписом, який згенеровано на його власному комп'ютері, ніколи не передавався до банку
Но при этом, если приватный ключ подписи лежит у тебя на диске, то это всего лишь УЕП, который по окончании военного положения грозятся вообще перестать принимать, а вот если где-то у дяди в облаке, тогда это КЕП и почему-то гораздо секурнее
можна не у дяді, а в себе, але на апаратному носії, а не просто файликом (токени алмаз, кристал, автор)
ті файлики всі вже попересилали своїм бухгалтерам, дітям, внукам і так далі, я думаю в тому полягає основна несек'юрність
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Додано: Вів 04 бер, 2025 11:23
24589 написав:
можна не у дяді, а в себе, але на апаратному носії, а не просто файликом (токени алмаз, кристал, автор)
Да, я в курсе, что на аппаратном носителе тоже будет КЕП. Но казалось бы, что владелец подписи должен бы решать кому её распространять и в идеале никому, а тут вдруг отдал дяде и секурность выросла.
24589 написав:
ті файлики всі вже попересилали своїм бухгалтерам, дітям, внукам і так далі, я думаю в тому полягає основна несек'юрність
Я не пересылал. Так что точно не все. А вот подход действительно такой, как будто бы все раздают кому попало, раз возможность есть. Пусть уже и за изнасилование судят
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Додано: Вів 04 бер, 2025 16:20
Shaman написав: Shaman написав: wolt450 написав:
Вже більше двох тижнів не можуть це виправити)
а розстрочка оформлюється правильно чи теж з помилкою?
розстрочка схоже оформлюється правильно, але що в додатку, що в смс приходить сума в 100 разів менша, що трошки напружує. невже ніхто не звертає уваги?
сам спитав, сам відповів
після оновлення додатку сума розстрочки в додатку вказується правильно, але ТАДАМ - в смс все одно з помилкою в 100 разів менше
тобто наче й виправили, але не до кінця - чекаємо далі
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Shaman
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Додано: Вів 04 бер, 2025 23:11
Хочу сказать банку спасибо за акцию с Укрпочтой.
Такое, конечно, для босяков и халамидниц, к-рые это ТК (прости Господи) пользуются, но с учетом их новых тарифов - тоже приятно.
И карта АТБ радует, иногда скидки очень чувствительны по атбшной карте
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Arien
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Додано: Вів 04 бер, 2025 23:16
Так, токо успела похвалить - приложение перестало отображать историю по карте с детализацию платежа )
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Arien
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Додано: Вів 04 бер, 2025 23:48
Arien написав:
Так, токо успела похвалить - приложение перестало отображать историю по карте с детализацию платежа )
Это ж была фишка обновления от 22 февраля на версию 5.1.0. Или уже успели выпустить аналогичную новее?
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moveton
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Додано: Сер 05 бер, 2025 00:37
Arien написав:
за акцию с Укрпочтой.
а вы "мастеркард бильше" не пользуете? У них с осени можно менять ихнее серебро на 25%ную (а не 20 % как у сенса)скидку укрпочты в тарифах"базовый" и "приоритетный". И в отличии от Сенса, чья акция щедрости до второй половины апреля - мастерКардовские промокоды валидны по конец июня.
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WallNutPen
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