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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1369137013711372

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 00:06

  moveton написав:
  M-Audio написав:Це можливість клієнту підписати платіжний документ своїм цифровим підписом, який згенеровано на його власному комп'ютері, ніколи не передавався до банку

Но при этом, если приватный ключ подписи лежит у тебя на диске, то это всего лишь УЕП, который по окончании военного положения грозятся вообще перестать принимать, а вот если где-то у дяди в облаке, тогда это КЕП и почему-то гораздо секурнее :mrgreen:

можна не у дяді, а в себе, але на апаратному носії, а не просто файликом (токени алмаз, кристал, автор)
ті файлики всі вже попересилали своїм бухгалтерам, дітям, внукам і так далі, я думаю в тому полягає основна несек'юрність
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 11:23

  24589 написав:можна не у дяді, а в себе, але на апаратному носії, а не просто файликом (токени алмаз, кристал, автор)

Да, я в курсе, что на аппаратном носителе тоже будет КЕП. Но казалось бы, что владелец подписи должен бы решать кому её распространять и в идеале никому, а тут вдруг отдал дяде и секурность выросла.

  24589 написав:ті файлики всі вже попересилали своїм бухгалтерам, дітям, внукам і так далі, я думаю в тому полягає основна несек'юрність

Я не пересылал. Так что точно не все. А вот подход действительно такой, как будто бы все раздают кому попало, раз возможность есть. Пусть уже и за изнасилование судят :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 16:20

  Shaman написав:
  Shaman написав:
  wolt450 написав:Вже більше двох тижнів не можуть це виправити)

а розстрочка оформлюється правильно чи теж з помилкою?

розстрочка схоже оформлюється правильно, але що в додатку, що в смс приходить сума в 100 разів менша, що трошки напружує. невже ніхто не звертає уваги? :)

сам спитав, сам відповів :)

після оновлення додатку сума розстрочки в додатку вказується правильно, але ТАДАМ - в смс все одно з помилкою в 100 разів менше :D тобто наче й виправили, але не до кінця - чекаємо далі 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:11

Re: Sense Bank

Хочу сказать банку спасибо за акцию с Укрпочтой.
Такое, конечно, для босяков и халамидниц, к-рые это ТК (прости Господи) пользуются, но с учетом их новых тарифов - тоже приятно.
И карта АТБ радует, иногда скидки очень чувствительны по атбшной карте
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:16

Re: Sense Bank

Так, токо успела похвалить - приложение перестало отображать историю по карте с детализацию платежа )
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:48

  Arien написав:Так, токо успела похвалить - приложение перестало отображать историю по карте с детализацию платежа )

Это ж была фишка обновления от 22 февраля на версию 5.1.0. Или уже успели выпустить аналогичную новее?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 00:37

Re: Sense Bank

  Arien написав:за акцию с Укрпочтой.
а вы "мастеркард бильше" не пользуете? У них с осени можно менять ихнее серебро на 25%ную (а не 20 % как у сенса)скидку укрпочты в тарифах"базовый" и "приоритетный". И в отличии от Сенса, чья акция щедрости до второй половины апреля - мастерКардовские промокоды валидны по конец июня.
WallNutPen
 
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