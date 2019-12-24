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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:24

Re: Sense Bank

  moveton написав:не спасёт и SMS, если оно на тот же смартфон приходит

Таке ж “не тільки лиш у всіх”.
Для смс взагалі смартфон не треба. І навіть телефон бажано без інету.
І оператор записав паспорт і код на цей номер...

  moveton написав:В Привате раньше просило SMS на каждый перевод. Было довольно утомительно. Потом тихонечко просить перестали и ничего страшного не произошло.

Логічним було би вимагати підтвердження залежно від суми активів клієнта в банку.
Напр., при операціях:
до 1% -- ніяких (якщо операцій небагато).
до 5 % -- якийсь код у додатку (хоч би і кеп).
від 5% і вище -- ще й смс.



  M-Audio написав:Навіть із підтвержденням через СМС-код, геть нічого банку не заважає заявити, що було введено вірний код, хоча це може й не так, і навіть коли взагалі нічого нікуди не вводилося.


А якщо оператор моб.зв`язку вислав код, напр., у Київ, а операцію виконали десь в Одесі? Чи на Багамах...
А якщо смс навіть і не відкривали (не читали)? Хоча у сенса тут знову дичина -- код видно навіть якщо не відкривати смс...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:36

  Bobua написав:
  moveton написав:не спасёт и SMS, если оно на тот же смартфон приходит

Таке ж “не тільки лиш у всіх”.
Для смс взагалі смартфон не треба. І навіть телефон бажано без інету.


  Bobua написав:Хоча у сенса тут знову дичина -- код видно навіть якщо не відкривати смс...

Вот так прям видно, если SMS пришло на отдельный телефон и он даже не смарт (хотя это и не важно)? :o
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:41

Re: Sense Bank

  24589 написав: ті файлики всі вже попересилали своїм бухгалтерам, дітям, внукам і так далі, я думаю в тому полягає основна несек'юрність


А може проблема у тому, що у них (у приватівських) розширення .jks та й ім`я трохи несек`юрне...

Але ж до них ще й пароль треба.
Цікаво, чи можуть і його вкрасти, якщо він вже автозбережений у браузері...? 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:47

  moveton написав:
  Bobua написав:
  moveton написав:не спасёт и SMS, если оно на тот же смартфон приходит

Таке ж “не тільки лиш у всіх”.
Для смс взагалі смартфон не треба. І навіть телефон бажано без інету.


  Bobua написав:Хоча у сенса тут знову дичина -- код видно навіть якщо не відкривати смс...

Вот так прям видно, если SMS пришло на отдельный телефон и он даже не смарт (хотя это и не важно)? :o



Сенс все зробив, аби людина не могла довести, що код не читала.
Розмістив його на самому початку смс -- аби код став заголовком у переліку всіх смс.. 😒
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:13

  Bobua написав:Сенс все зробив, аби людина не могла довести, що код не читала.
Розмістив його на самому початку смс -- аби код став заголовком у переліку всіх смс.. 😒

Не знаю, не знаю. На моём кнопочном мобильнике нужно от главного экрана минимум на два уровня нырнуть, чтобы код увидеть. А что за паранойя? Уже был прецедент, что требовалось такое доказывать? А если читал, но не вводил (ручками или копия автоматом из SMS, но таки с ручным нажатием на кнопочку отправки) в приложение, то норм, что всё провелось? :o
moveton
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