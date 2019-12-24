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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 бер, 2025 14:24
moveton написав:
не спасёт и SMS, если оно на тот же смартфон приходит
Таке ж “не тільки лиш у всіх”.
Для смс взагалі смартфон не треба. І навіть телефон бажано без інету.
І оператор записав паспорт і код на цей номер...
moveton написав:
В Привате раньше просило SMS на каждый перевод. Было довольно утомительно. Потом тихонечко просить перестали и ничего страшного не произошло.
Логічним було би вимагати підтвердження залежно від суми активів клієнта в банку.
Напр., при операціях:
до 1% -- ніяких (якщо операцій небагато).
до 5 % -- якийсь код у додатку (хоч би і кеп).
від 5% і вище -- ще й смс.
M-Audio написав:
Навіть із підтвержденням через СМС-код, геть нічого банку не заважає заявити, що було введено вірний код, хоча це може й не так, і навіть коли взагалі нічого нікуди не вводилося.
А якщо оператор моб.зв`язку вислав код, напр., у Київ, а операцію виконали десь в Одесі? Чи на Багамах...
А якщо смс навіть і не відкривали (не читали)? Хоча у сенса тут знову дичина -- код видно навіть якщо не відкривати смс...
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:36
Bobua написав: moveton написав:
не спасёт и SMS, если оно на тот же смартфон приходит
Таке ж “не тільки лиш у всіх”.
Для смс взагалі смартфон не треба. І навіть телефон бажано без інету.
Bobua написав:
Хоча у сенса тут знову дичина -- код видно навіть якщо не відкривати смс...
Вот так прям видно, если SMS пришло на отдельный телефон и он даже не смарт (хотя это и не важно)?
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:41
24589 написав:
ті файлики всі вже попересилали своїм бухгалтерам, дітям, внукам і так далі, я думаю в тому полягає основна несек'юрність
А може проблема у тому, що у них (у приватівських) розширення .jks та й ім`я трохи несек`юрне...
Але ж до них ще й пароль треба.
Цікаво, чи можуть і його вкрасти, якщо він вже автозбережений у браузері...? 🤔
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:47
moveton написав: Bobua написав: moveton написав:
не спасёт и SMS, если оно на тот же смартфон приходит
Таке ж “не тільки лиш у всіх”.
Для смс взагалі смартфон не треба. І навіть телефон бажано без інету.
Bobua написав:
Хоча у сенса тут знову дичина -- код видно навіть якщо не відкривати смс...
Вот так прям видно, если SMS пришло на отдельный телефон и он даже не смарт (хотя это и не важно)?
Сенс все зробив, аби людина не могла довести, що код не читала.
Розмістив його на самому початку смс -- аби код став заголовком у переліку всіх смс.. 😒
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Додано: Сер 05 бер, 2025 15:13
Bobua написав:
Сенс все зробив, аби людина не могла довести, що код не читала.
Розмістив його на самому початку смс -- аби код став заголовком у переліку всіх смс.. 😒
Не знаю, не знаю. На моём кнопочном мобильнике нужно от главного экрана минимум на два уровня нырнуть, чтобы код увидеть. А что за паранойя? Уже был прецедент, что требовалось такое доказывать? А если читал, но не вводил (ручками или копия автоматом из SMS, но таки с ручным нажатием на кнопочку отправки) в приложение, то норм, что всё провелось?
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Додано: Сер 05 бер, 2025 16:28
Bobua написав: M-Audio написав:
Навіть із підтвержденням через СМС-код, геть нічого банку не заважає заявити, що було введено вірний код, хоча це може й не так, і навіть коли взагалі нічого нікуди не вводилося.
А якщо оператор моб.зв`язку вислав код, напр., у Київ, а операцію виконали десь в Одесі? Чи на Багамах...
А якщо смс навіть і не відкривали (не читали)? Хоча у сенса тут знову дичина -- код видно навіть якщо не відкривати смс...
Ви уявляєте ту кількість роботи, яку треба провести, щоб зібрати такі докази, та ще й знайти таку інстанцію, яка в ті докази хоча б подивиться? В тому ж і сенс. А банку нічого доводити не треба, достатньо заявити, що все було підтверджено належним чином. Це ж приблизно як із фінмоніторингом. Скільки людей раптом дізналися, що вони "відмивають кошти, що отримані злочинним шляхом". Комусь вдалося довести протилежне?
До речі, це СМС-підтвердження може відігравати ще одну цікаву функцію: по-тихому заборонити користувачу робити перекази зі свого рахунку. От введіть там десь код підтвердження, коли він не надходить. І знову нічого не доведеш, ви ж розпорядження не зробили, які претензії? Одного часу так А-банк робив, причому безпосередньо зі мною. Трохи прокололися, і взагалі видалили телефон, тобто на екрані підтвердження було пусто в тому місці, де мав знаходитися номер. Так і дізнався, і потім з'ясувалося, що не в телефоні справа була (ой бо, я вже і забув, що там було, про фінмоніторинг тоді ще ніхто не чув). А зробили б все "правильно" -- то я б і гадки не мав, що там якісь проблеми саме у мене, а не пов'язані із зв'язком.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 20:54
M-Audio
moveton
Банки можуть всяко свинячити, але ж і репутація, і їм(?) же ж таки потім писати багатосторінкові відповіді на наші скарги в НБУ, а якщо тисячі скарг -- то і журн.розслідування... Воно їм треба?
Щодо смс, то ще є сенс мати телефон без функції “позначити як непрочитане”.
І тоді для банків, які ще не примудрились тупо винести код в заголовок смс -- будете мати явний фотодоказ, що смс не відкривали і код не бачили.
Норм.банк мав би в заголовку описати суть операції (переведення 1млн, зняття 1млн, відкриття депо...). Аби було ясно що робити. Може телефонувати і блокувати все-все-все...
І, звісно ж, не слати смс про нікчемні операції, типу відкриття депо на 100грн...
Щодо фінмонів, то зарплата ЗСУ (у виписці з Привата) таки працює.
Для купи банків. Сенс. Ексімка. Райф.
Але не для самого Привата... 😂 Вимагав рукописне пояснення “звідки гроші” після повторного занесення.
Банк у держ.власності деградує? 🤔
От і Сенс безпричинно зіпсував свій додаток...
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