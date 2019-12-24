Додано: Сер 05 бер, 2025 16:28

Bobua написав: M-Audio написав: Навіть із підтвержденням через СМС-код, геть нічого банку не заважає заявити, що було введено вірний код, хоча це може й не так, і навіть коли взагалі нічого нікуди не вводилося. Навіть із підтвержденням через СМС-код, геть нічого банку не заважає заявити, що було введено вірний код, хоча це може й не так, і навіть коли взагалі нічого нікуди не вводилося.



А якщо оператор моб.зв`язку вислав код, напр., у Київ, а операцію виконали десь в Одесі? Чи на Багамах...

А якщо смс навіть і не відкривали (не читали)? Хоча у сенса тут знову дичина -- код видно навіть якщо не відкривати смс... А якщо оператор моб.зв`язку вислав код, напр., у Київ, а операцію виконали десь в Одесі? Чи на Багамах...А якщо смс навіть і не відкривали (не читали)? Хоча у сенса тут знову дичина -- код видно навіть якщо не відкривати смс...

Ви уявляєте ту кількість роботи, яку треба провести, щоб зібрати такі докази, та ще й знайти таку інстанцію, яка в ті докази хоча б подивиться? В тому ж і сенс. А банку нічого доводити не треба, достатньо заявити, що все було підтверджено належним чином. Це ж приблизно як із фінмоніторингом. Скільки людей раптом дізналися, що вони "відмивають кошти, що отримані злочинним шляхом". Комусь вдалося довести протилежне?До речі, це СМС-підтвердження може відігравати ще одну цікаву функцію: по-тихому заборонити користувачу робити перекази зі свого рахунку. От введіть там десь код підтвердження, коли він не надходить. І знову нічого не доведеш, ви ж розпорядження не зробили, які претензії? Одного часу так А-банк робив, причому безпосередньо зі мною. Трохи прокололися, і взагалі видалили телефон, тобто на екрані підтвердження було пусто в тому місці, де мав знаходитися номер. Так і дізнався, і потім з'ясувалося, що не в телефоні справа була (ой бо, я вже і забув, що там було, про фінмоніторинг тоді ще ніхто не чув). А зробили б все "правильно" -- то я б і гадки не мав, що там якісь проблеми саме у мене, а не пов'язані із зв'язком.