Sense Bank
чи буде акція із EVA?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 бер, 2025 09:47
Так, акція є. Діє з 05.03.2025 до 30.04.2025, при оплаті на сайті з карткою Visa від 500 грн буде знижка 10%
Ось так виглядає на сайті товар, що бере участь
*Андрій
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