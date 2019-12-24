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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1371137213731374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 09:36

Sense Bank

чи буде акція із EVA?
greenozon
 
Повідомлень: 16475
З нами з: 01.06.14
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1722 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 09:47

  greenozon написав:Sense Bank

чи буде акція із EVA?

Так, акція є. Діє з 05.03.2025 до 30.04.2025, при оплаті на сайті з карткою Visa від 500 грн буде знижка 10% https://sensebank.ua/cash-u/10-znizki-n ... ajti-evaua

Ось так виглядає на сайті товар, що бере участь
Зображення

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13001
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1395 раз.
 
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  #<1 ... 1371137213731374
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