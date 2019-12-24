Sense Bank
чи буде акція із EVA?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 бер, 2025 09:47
Так, акція є. Діє з 05.03.2025 до 30.04.2025, при оплаті на сайті з карткою Visa від 500 грн буде знижка 10%
Ось так виглядає на сайті товар, що бере участь
*Андрій
Додано: Чет 06 бер, 2025 12:33
См. первый абзац? Зачем это доказательство? Банк стопудов у себя реализует так, что без прихода именно этого подтверждающего кода от клиента ничего не произойдёт. Ему не интересно в этом плане кого-то обманывать. Для случая, если SMS увидел мошенник на стороне опсоса? Сильно гипотетический случай и такой мошенник скорее перехватит себе доступ ко всему приложению, чем будет как-то ловить, что легальный пользователь начнёт интересную операцию, но не завершать.
Другой вопрос, что было бы приятно иметь возможность вместо SMS подтверждать по Google Authenticator. Оно и надёжнее потому, что SMS частенько, если не теряются, так задерживаются и фактор потенциального мошенника на опсосе исключается. Но похоже, что не при моей жизни.
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