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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1371137213731374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 09:36

Sense Bank

чи буде акція із EVA?
greenozon
 
Повідомлень: 16480
З нами з: 01.06.14
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1722 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 09:47

  greenozon написав:Sense Bank

чи буде акція із EVA?

Так, акція є. Діє з 05.03.2025 до 30.04.2025, при оплаті на сайті з карткою Visa від 500 грн буде знижка 10% https://sensebank.ua/cash-u/10-znizki-n ... ajti-evaua

Ось так виглядає на сайті товар, що бере участь
Зображення

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13001
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1395 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 12:33

  Bobua написав:Банки можуть всяко свинячити, але ж і репутація, і їм(?) же ж таки потім писати багатосторінкові відповіді на наші скарги в НБУ, а якщо тисячі скарг -- то і журн.розслідування... Воно їм треба?

Щодо смс, то ще є сенс мати телефон без функції “позначити як непрочитане”.
І тоді для банків, які ще не примудрились тупо винести код в заголовок смс -- будете мати явний фотодоказ, що смс не відкривали і код не бачили.

См. первый абзац? Зачем это доказательство? Банк стопудов у себя реализует так, что без прихода именно этого подтверждающего кода от клиента ничего не произойдёт. Ему не интересно в этом плане кого-то обманывать. Для случая, если SMS увидел мошенник на стороне опсоса? Сильно гипотетический случай и такой мошенник скорее перехватит себе доступ ко всему приложению, чем будет как-то ловить, что легальный пользователь начнёт интересную операцию, но не завершать.

Другой вопрос, что было бы приятно иметь возможность вместо SMS подтверждать по Google Authenticator. Оно и надёжнее потому, что SMS частенько, если не теряются, так задерживаются и фактор потенциального мошенника на опсосе исключается. Но похоже, что не при моей жизни.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:09

  Sense Bank написав:Якщо ж покупка була фіналізована, але продавець виконав повернення, то тут важливо в який спосіб він зробив повернення — по номеру картки чи за номером рахунку

а вы случайно не в курсе каким образом aliexpress делает возврат? в банке наверняка такие случаи имеются, от китайцев думаю точного ответа не получить
Starter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:33

Re: Sense Bank

  moveton написав:Зачем это доказательство? Банк стопудов у себя реализует так, что без прихода именно этого подтверждающего кода от клиента ничего не произойдёт


Там десь вище писали, що в пумбі клієнтів обікрали. А він потім сказав, що то вони все самі через смс. 😂
Я й роздумую, як можна було би довести, що смс не читав і будь-кому код передати сам не міг.

Сенс виносить код у заголовок смс (паскудство, я вважаю) -- тут вже ніц не доведеш... 😒

До речі, хоч у когось при пересиланні на iban з чужим ІПН (і якщо це не ЖКП) питає смс?
Чи, якщо хтось хакне вам смартфон з сенс-апкою, то зможе все під нуль вивести, а лінивий банк навіть смс не пришле на мобілку з фін.номером?
А от при відкритті драного депо на 100 гривень -- шле. Кожен, трясця, раз. Повна дичина... 😒
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:41

Re: Sense Bank

  Bobua написав:хтось хакне вам смартфон
хакне з відбитком мого палЬцю?
Боже, ото відколупає прям частину мого тіла? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:45

Re: Sense Bank

  Bobua написав:Сенс виносить код у заголовок смс (паскудство, я вважаю) -- тут вже ніц не доведеш..
Телефон можна налаштувати, щоб не показував повідомлення, поки його спеціально не відкриєш.

Справа в тому, що смс, чи відбиток пальця, чи гугл-аутентифікатор, байдуже. Все закінчується тим, що десь в базі даних банка проставляється флаг -- авторизовано користувачем. Ну, напевно, з додатковими даними -- як авторизовано, коли, і т.ін. Але все це можна написати і занести в базу абсолютно незалежно від того, як все відбувалося реально. На відміну від первинного документа, який підписано цифровим підписом, якщо б банки реалізували такий формат.
Востаннє редагувалось M-Audio в Чет 06 бер, 2025 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:48

Re: Sense Bank

Starter написав:
  Sense Bank написав:Якщо ж покупка була фіналізована, але продавець виконав повернення, то тут важливо в який спосіб він зробив повернення — по номеру картки чи за номером рахунку

а вы случайно не в курсе каким образом aliexpress делает возврат? в банке наверняка такие случаи имеются, от китайцев думаю точного ответа не получить
Мені приходило просто як зворотній переказ за номером картки. Не як реверсал операції, а як окрема операція.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:50

  Bobua написав:Я й роздумую, як можна було би довести, що смс не читав і будь-кому код передати сам не міг.

Сенс виносить код у заголовок смс (паскудство, я вважаю) -- тут вже ніц не доведеш... 😒

Нету у SMS заголовка. Точнее, можно таким считать названия отправителя и номер телефона получателя, но Сенс туда код не заносит. Всего лишь пишет код в теле вторым словом, а не последним. Это никак на доказательство чтения не влияет. Например, на моём смартфоне приходящие SMS полностью видны в извещениях и я там могу (и так и делаю, иначе зачем извещения?) подсмотреть любое слово из текста. Сама SMS в приложении при этом формально не читана и никакой особой функции "отметить непрочитанной" для этого не требуется. Вон, висят такие от одного только Сенса десятки. И кому я что этим их статусом докажу? С другой стороны, пока не похоже, что потребуется.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:14

Re: Sense Bank

  M-Audio написав:Справа в тому, що смс, чи відбиток пальця, чи гугл-аутентифікатор, байдуже


Давайте розглянем гіпотетичну ситуацію.
Є банк. Є клієнт. Є у нього 1млн в банку. Не в депо (ставки малі), а на поточних і в овдп. І доступ до всього того 1млн -- через апку на смарті.
Смарт якось хакають. Віддалений роб.стіл, чи запис екрану -- х.з. Записують код входу в апку, код КЕП, і, напр, вночі починають продавати овдп, продавати валюту, бо їм байдуже на марж.втрати, бо вони ті гроші не заробляли... -- і шлють кудись в широкий світ на iban.

  moveton написав:Нету у SMS заголовка

В старих телефонах.
Кнопочних.
Є перелік смс. І в заголовок потрапляють пепші слова з смс.
А від сенс-банку -- код...
Замість написати, напр, “500тис пересилаємо...”
І клієнт одразу впадає в паніку, бо він не пересилав. І телефонує в банк на гаряч.лінію. І вони заблокують хакнуту апку. Втрати будуть (маржинальні, напр., якщо були продані оводп і валюти), але це у сенсі втрати на користь держави, держбюджету, війська... --- можна змиритись. Але 500тис.мають повернути, якщо клієнт не відкривав смс.
А от якщо код одразу видно, і операція таки пройде -- то вже все, я так розумію...
Скажуть, що був у змові з шахраями і передав їм код.
Bobua
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