Додано: Чет 06 бер, 2025 17:50

Bobua написав: Я й роздумую, як можна було би довести, що смс не читав і будь-кому код передати сам не міг.



Сенс виносить код у заголовок смс (паскудство, я вважаю) -- тут вже ніц не доведеш... 😒 Я й роздумую, як можна було би довести, що смс не читав і будь-кому код передати сам не міг.Сенс виносить код у заголовок смс (паскудство, я вважаю) -- тут вже ніц не доведеш... 😒

Нету у SMS заголовка. Точнее, можно таким считать названия отправителя и номер телефона получателя, но Сенс туда код не заносит. Всего лишь пишет код в теле вторым словом, а не последним. Это никак на доказательство чтения не влияет. Например, на моём смартфоне приходящие SMS полностью видны в извещениях и я там могу (и так и делаю, иначе зачем извещения?) подсмотреть любое слово из текста. Сама SMS в приложении при этом формально не читана и никакой особой функции "отметить непрочитанной" для этого не требуется. Вон, висят такие от одного только Сенса десятки. И кому я что этим их статусом докажу? С другой стороны, пока не похоже, что потребуется.