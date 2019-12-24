Додано: Чет 06 бер, 2025 19:39

M-Audio написав: Справа в тому, що смс, чи відбиток пальця, чи гугл-аутентифікатор, байдуже. Все закінчується тим, що десь в базі даних банка проставляється флаг -- авторизовано користувачем. Ну, напевно, з додатковими даними -- як авторизовано, коли, і т.ін. Але все це можна написати і занести в базу абсолютно незалежно від того, як все відбувалося реально. На відміну від первинного документа, який підписано цифровим підписом, якщо б банки реалізували такий формат. Справа в тому, що смс, чи відбиток пальця, чи гугл-аутентифікатор, байдуже. Все закінчується тим, що десь в базі даних банка проставляється флаг -- авторизовано користувачем. Ну, напевно, з додатковими даними -- як авторизовано, коли, і т.ін. Але все це можна написати і занести в базу абсолютно незалежно від того, як все відбувалося реально. На відміну від первинного документа, який підписано цифровим підписом, якщо б банки реалізували такий формат.

Это про разное. Да, чтобы банк не подделал, должна быть подпись средствами вне банка, которую в случае чего суд будет согласен принять за доказательство. Кому в Сенсе скучно без такой подписи может попросить поменять паспорт своих ОВГЗ, которые на учёте в Сенсе. Там по полной программе. Можно и какой-то программой с открытым кодом подписать (как я понимаю, CAdES-Х Long - это не секретный стандарт), но судя по тому, что Гугль сплошь онлайн и закрытые решения предлагает, это почему-то не пользуется популярностью.Другой вопрос, а оно реально надо что клиентам, что банку? Вон, Клиринговый Дом требует для своих депо Дия Пидпис (не смотрел детально, может и чем попало в CAdES подписать можно). У меня отец пару дней назад проклял всё на свете, пока через эту подпись прорвался. Если бы не моя помощь, то уже был готов плюнуть и отнести деньги в Раду, где не так прогрессивно.Что через TOTP особо секурнее, чем через SMS, я не утверждал. Основное - это надёжнее потому, что уходит компонент опсоса, который реально частенько с доставкой SMS тормозит. Правда, у Сени можно переключить на доставку через Viber, но я пока не готов согласиться, что Viber надёжнее. А посколько AFAIK, если переключиться, то назад дороги уже не будет, так и сижу на SMS и немного разоряю Сеню при открытии каждого трёхдневного депо