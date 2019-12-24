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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1372137313741375

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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:39

Re: Sense Bank

  M-Audio написав:Справа в тому, що смс, чи відбиток пальця, чи гугл-аутентифікатор, байдуже. Все закінчується тим, що десь в базі даних банка проставляється флаг -- авторизовано користувачем. Ну, напевно, з додатковими даними -- як авторизовано, коли, і т.ін. Але все це можна написати і занести в базу абсолютно незалежно від того, як все відбувалося реально. На відміну від первинного документа, який підписано цифровим підписом, якщо б банки реалізували такий формат.

Это про разное. Да, чтобы банк не подделал, должна быть подпись средствами вне банка, которую в случае чего суд будет согласен принять за доказательство. Кому в Сенсе скучно без такой подписи может попросить поменять паспорт своих ОВГЗ, которые на учёте в Сенсе. Там по полной программе. Можно и какой-то программой с открытым кодом подписать (как я понимаю, CAdES-Х Long - это не секретный стандарт), но судя по тому, что Гугль сплошь онлайн и закрытые решения предлагает, это почему-то не пользуется популярностью.

Другой вопрос, а оно реально надо что клиентам, что банку? Вон, Клиринговый Дом требует для своих депо Дия Пидпис (не смотрел детально, может и чем попало в CAdES подписать можно). У меня отец пару дней назад проклял всё на свете, пока через эту подпись прорвался. Если бы не моя помощь, то уже был готов плюнуть и отнести деньги в Раду, где не так прогрессивно.

Что через TOTP особо секурнее, чем через SMS, я не утверждал. Основное - это надёжнее потому, что уходит компонент опсоса, который реально частенько с доставкой SMS тормозит. Правда, у Сени можно переключить на доставку через Viber, но я пока не готов согласиться, что Viber надёжнее. А посколько AFAIK, если переключиться, то назад дороги уже не будет, так и сижу на SMS и немного разоряю Сеню при открытии каждого трёхдневного депо :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:57

  Amethyst написав:
  Bobua написав:хтось хакне вам смартфон
хакне з відбитком мого палЬцю?
Боже, ото відколупає прям частину мого тіла? :shock:


Ні.
Відбиток пальця -- то для інших видів грабіжників. У реалі. Аби їм не доводилось мучитись і турбуватись про збереження життя жертві, а потім ще й притомність, допити...

Для хакання є “увійти за пін-кодом”.
Bobua
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