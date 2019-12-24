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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 бер, 2025 19:39
M-Audio написав:
Справа в тому, що смс, чи відбиток пальця, чи гугл-аутентифікатор, байдуже. Все закінчується тим, що десь в базі даних банка проставляється флаг -- авторизовано користувачем. Ну, напевно, з додатковими даними -- як авторизовано, коли, і т.ін. Але все це можна написати і занести в базу абсолютно незалежно від того, як все відбувалося реально. На відміну від первинного документа, який підписано цифровим підписом, якщо б банки реалізували такий формат.
Это про разное. Да, чтобы банк не подделал, должна быть подпись средствами вне банка, которую в случае чего суд будет согласен принять за доказательство. Кому в Сенсе скучно без такой подписи может попросить поменять паспорт своих ОВГЗ, которые на учёте в Сенсе. Там по полной программе. Можно и какой-то программой с открытым кодом подписать (как я понимаю, CAdES-Х Long - это не секретный стандарт), но судя по тому, что Гугль сплошь онлайн и закрытые решения предлагает, это почему-то не пользуется популярностью.
Другой вопрос, а оно реально надо что клиентам, что банку? Вон, Клиринговый Дом требует для своих депо Дия Пидпис (не смотрел детально, может и чем попало в CAdES подписать можно). У меня отец пару дней назад проклял всё на свете, пока через эту подпись прорвался. Если бы не моя помощь, то уже был готов плюнуть и отнести деньги в Раду, где не так прогрессивно.
Что через TOTP особо секурнее, чем через SMS, я не утверждал. Основное - это надёжнее потому, что уходит компонент опсоса, который реально частенько с доставкой SMS тормозит. Правда, у Сени можно переключить на доставку через Viber, но я пока не готов согласиться, что Viber надёжнее. А посколько AFAIK, если переключиться, то назад дороги уже не будет, так и сижу на SMS и немного разоряю Сеню при открытии каждого трёхдневного депо
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:57
Amethyst написав: Bobua написав:
хтось хакне вам смартфон
хакне з відбитком мого палЬцю?
Боже, ото відколупає прям частину мого тіла?
Ні.
Відбиток пальця -- то для інших видів грабіжників. У реалі. Аби їм не доводилось мучитись і турбуватись про збереження життя жертві, а потім ще й притомність, допити...
Для хакання є “увійти за пін-кодом”.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 23:36
moveton написав:
Другой вопрос, а оно реально надо что клиентам, что банку? Вон, Клиринговый Дом требует для своих депо Дия Пидпис (не смотрел детально, может и чем попало в CAdES подписать можно). У меня отец пару дней назад проклял всё на свете, пока через эту подпись прорвался.
Да, это тоже проблема, что клиенты выбирают удобство в ущерб безопасности, а банки вынуждены под это подстраиваться, чтобы не терять клиентов. Наверное, если посмотреть на проблему в глобальном плане, то в 99,99% случаев всё работает нормально, и никаким хакерским атакам не подвергается. А оставшийся 0,01% можно и застраховать и возмещать, что раньше худо-бедно и делалось. А вот именно последнее время набирают обороты процессы перекладывания вообще всей ответственности на клиента. От банков то и дело приходят уведомления в стиле "мы изменили условия обслуживания, и теперь за оспаривание операции вы должны будете заплатить 100500 денег, которые вам никто не вернёт".
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:05
moveton написав:
если переключиться, то назад дороги уже не будет, так и сижу на SMS и немного разоряю Сеню
в смысле назад дороги не будет? Я постоянно как к маме в прифронтовое село еду (там постоянно работают РЭБы - и Киевстара вообще нет как связи, а у Водафона - как повезет) так переключаюсь на вайбер и получаю коды находясь в соседском ВайФае, а возвращаясь в город опять переключаюсь на СМС. Так то дорога есть и туду и обратно
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:19
M-Audio написав:
последнее время набирают обороты процессы перекладывания вообще всей ответственности на клиента
Oksana Torop
В понеділок хакери обчистили мій рахунок. Все відбулося вночі - понад 60 транзакцій з перерахування коштів.
Шо в цій ситуації робиш - звертаєшся в банк і кіберполіцію. Все це я слухняно зробила.
Що відбувається далі? В банку мені очікувано навʼязують, що я могла комусь передати конфіденційні дані рахунку, паролі до акаунта і тд, тому банк такий маладєц геть ні в чому не винен. А ти, клієнт, трохи схожий на лоха.
В поліції відкрили справу, взяли покази і чесно сказали: ваші гроші навряд хтось поверне. Но тих, хто вкрав, ми будем усєрдно шукать.
Я - жінка з холодним розумом. Приходжу додому, пораю дітей, лягаю спати і думаю. Під ранок народиться план. Так і сталося.
Зранку іду в банк, беру всі деталі про транзакції, шо куди і як. Бачу, що гроші пішли в Лондон. Рахунок якоїсь іноземної компанії. Сідаю за комп, гуглю, гуглю і знову гуглю. Читаю сайти, профільні форуми про банківське шахрайство, огляди. Читаю вдень, читаю вночі. Вникаю…
Зʼясовую, що це рахунки знатних міжнародних розробників відеоігор. З хорошою репутацією, що стало для мене неймовірною вдачею. Бо якщо мова про репутацію, знач домовитись буде легше. І сідає ця жінка чарджбекити. Культурною англійською, без матюків та емоцій. Пишу красивого листа в штаб-квартиру американського ігрового гіганта. В кінці - бест регардс, Оксана фром Київ. Копії пішли «дочкам» в різні країни і даже мерчендайзерам. Щоб навєрняка.
Через кілька годин мені приходить лист від гейм майстра Зунара з Каліфорнії, в ньому - жаль через злам банківського акаунта та запевнення, що кошти повернуть. Сьогодні - гроші вже на моєму рахунку.
То що ж сталося?
Хакери зламали мій рахунок і швидко переправили гроші на свої акаунти в компанію ведеоігор. Вони виявилися гурманами, бо користуються легальними послугами відомого і якісного розробника. Такі компанії зазвичай не хочуть ризикувати репутацією і одразу реагують. Тому мені швидко повернули гроші з приміткою, що перевірять геймерів з тих акаунтів. І я прямо радію, бо в цій компанії точно працюють офігєнні кібера, які знаються на фішингу. І навіть просто бан на любімому ігровому сервісі - як тут не потішитись.
Це мій привіт вам, гайз, бо ви вчинили дуже непорядно. Знайду. В мене тепер є заокеанський друг гейм майстер, він за мною горой.
Моє власне розслідування тривало три дні, свої гроші я повернула.
Мораль - чужого не беру, але і своє не віддам.
Чому я вам тут це пишу - ніколи, ніколи і ніколи не здавайтесь! Навіть якщо вам говорять, що все пропало.
Повірте, ця жінка знає, що каже💪
60 транзакцій і ні одної смс? 😳🙀😱
Банки таки бахнуті якісь... 😒
Цікаво, і який це ще(?) банк аж так не любить смс?
От саме коли треба було би хоч одненьку на початку. Просто не дати початись розграбуванню...
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:09
WallNutPen написав:
так переключаюсь на вайбер и получаю коды находясь в соседском ВайФае, а возвращаясь в город опять переключаюсь на СМС. Так то дорога есть и туду и обратно
А я человек осторожный, поэтому проверял не на собственной шкуре, а годика три назад спросил об этом в отделении. Выглядело правдоподобно. Что ж, буду знать, что наврали. Не в первый раз. Но TOTP третьим возможным вариантом всё равно бы хотелось
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:09
Bobua написав:
M-Audio написав:
последнее время набирают обороты процессы перекладывания вообще всей ответственности на клиента
Oksana Torop
В понеділок хакери обчистили мій рахунок. Все відбулося вночі - понад 60 транзакцій з перерахування коштів.
Шо в цій ситуації робиш - звертаєшся в банк і кіберполіцію. Все це я слухняно зробила.
Що відбувається далі? В банку мені очікувано навʼязують, що я могла комусь передати конфіденційні дані рахунку, паролі до акаунта і тд, тому банк такий маладєц геть ні в чому не винен. А ти, клієнт, трохи схожий на лоха.
В поліції відкрили справу, взяли покази і чесно сказали: ваші гроші навряд хтось поверне. Но тих, хто вкрав, ми будем усєрдно шукать.
Я - жінка з холодним розумом. Приходжу додому, пораю дітей, лягаю спати і думаю. .................
60 транзакцій і ні одної смс? 😳🙀😱
Банки таки бахнуті якісь... 😒
Цікаво, і який це ще(?) банк аж так не любить смс?
От саме коли треба було би хоч одненьку на початку. Просто не дати початись розграбуванню...
взагалі якось з цим кейсом незрозуміло - 60(!) транзакцій за ніч, а безпека банку навіть і не порухалася. дивина якась. в більшості банків і дефолтні налаштування поменьше будуть, і то за добу,а не за ніч. і клієнту варто б ці наоаштування змінити на ше менші. в будь якому разі, вже після якого десятку транзакцій вночі картка мала бути заблокованою і банк мав би наполегливо шукати звязку з клієнтом. якщо кейс правдивий, банк мав би компенсувати клієнту всі втрати за рахунок працівників підрозділу безпеки.
2бобюа. завязуйте цитувати простирадла, давайте просто посилання. поважайте інших.
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:32
Bobua написав:
Oksana Torop
...
Бачу, що гроші пішли в Лондон.💪
60 транзакцій і ні одної смс? 😳🙀😱
Банки таки бахнуті якісь... 😒
Цікаво, і який це ще(?) банк аж так не любить смс?
От саме коли треба було би хоч одненьку на початку. Просто не дати початись розграбуванню...
Мадам какой-то набор слов несёт. Возможно, по причине своей банковской неграмотности. Не СЭП же в Лондон был. И если это было в три последних года, то точно не SWIFT и не SEPA. Скорее всего была оплата по карте, а не перевод со счёта, про что и слово "чарджбекити" намекает. Там своя атмосфера политик подтверждений и для проведения оплаты "комусь передати конфіденційні дані рахунку, паролі до акаунта" не требуется. Кстати, у счёта конфиденциальных данных и нет.
По картам от их рождения известная тема, что банковская секурити и лимиты в основном мешают оплачивать то, что реально бы хотелось (и поясняют как раз тем, что операция "рискованная" и они так о клиентах беспокоятся), зато вполне могут пропустить чарджеров, которым хотелось бы отказать. Поэтому уже много лет советуют для оплаты в Интернете иметь отдельную карту с минимумом денег на ней. И ни в коем случае не кредитку, естественно.
Ну а конкретно по этому кейсу согласен с предыдущим оратором, что оно и оплатой по карте на правду не похоже. Может и есть у нас такой расслабленный банк, но навряд ли. Но раз такая неудачница, пусть следующую карту в Ломбарде берёт. Там на первой же оплате карту заблокируют навсегда и об этом точно извещение придёт
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:02
Bobua написав:
60 транзакцій і ні одної смс? 😳🙀😱
Скоріш за все це були мото-транзакції на 10..20уе за якісь геймерськи обладунки/налаштування. Вони виконуються без підтверджень.
А картка таки була скомпроментована на якомусь сайті
І, до речі, прив'язку картки до мото-платежів мона побачити у себе в Гугл-еккі, наприклад ))
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