

Oksana Torop



В понеділок хакери обчистили мій рахунок . Все відбулося вночі - понад 60 транзакцій з перерахування коштів .

Шо в цій ситуації робиш - звертаєшся в банк і кіберполіцію. Все це я слухняно зробила.

Що відбувається далі? В банку мені очікувано навʼязують, що я могла комусь передати конфіденційні дані рахунку, паролі до акаунта і тд, тому банк такий маладєц геть ні в чому не винен. А ти, клієнт, трохи схожий на лоха.

В поліції відкрили справу, взяли покази і чесно сказали: ваші гроші навряд хтось поверне . Но тих, хто вкрав, ми будем усєрдно шукать.

Я - жінка з холодним розумом. Приходжу додому, пораю дітей, лягаю спати і думаю. Під ранок народиться план. Так і сталося.

Зранку іду в банк, беру всі деталі про транзакції, шо куди і як. Бачу, що гроші пішли в Лондон. Рахунок якоїсь іноземної компанії. Сідаю за комп, гуглю, гуглю і знову гуглю. Читаю сайти, профільні форуми про банківське шахрайство, огляди. Читаю вдень, читаю вночі. Вникаю…

Зʼясовую, що це рахунки знатних міжнародних розробників відеоігор. З хорошою репутацією, що стало для мене неймовірною вдачею. Бо якщо мова про репутацію, знач домовитись буде легше. І сідає ця жінка чарджбекити. Культурною англійською, без матюків та емоцій. Пишу красивого листа в штаб-квартиру американського ігрового гіганта. В кінці - бест регардс, Оксана фром Київ. Копії пішли «дочкам» в різні країни і даже мерчендайзерам. Щоб навєрняка.

Через кілька годин мені приходить лист від гейм майстра Зунара з Каліфорнії, в ньому - жаль через злам банківського акаунта та запевнення, що кошти повернуть. Сьогодні - гроші вже на моєму рахунку.

То що ж сталося?

Хакери зламали мій рахунок і швидко переправили гроші на свої акаунти в компанію ведеоігор. Вони виявилися гурманами, бо користуються легальними послугами відомого і якісного розробника. Такі компанії зазвичай не хочуть ризикувати репутацією і одразу реагують. Тому мені швидко повернули гроші з приміткою, що перевірять геймерів з тих акаунтів. І я прямо радію, бо в цій компанії точно працюють офігєнні кібера, які знаються на фішингу. І навіть просто бан на любімому ігровому сервісі - як тут не потішитись.

Це мій привіт вам, гайз, бо ви вчинили дуже непорядно. Знайду. В мене тепер є заокеанський друг гейм майстер, він за мною горой.

Моє власне розслідування тривало три дні, свої гроші я повернула.

Мораль - чужого не беру, але і своє не віддам.

Чому я вам тут це пишу - ніколи, ніколи і ніколи не здавайтесь! Навіть якщо вам говорять, що все пропало.

Повірте, ця жінка знає, що каже💪

