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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 бер, 2025 20:49
Коллеги, проконсультируйте, плз, по поводу Google Pay.
В настройках карты Red 2.0 был включен флажок "Заборона операцій за кордоном".
Добавил эту карту в Google Pay. (кнопка добавления в ̶с̶м̶у̶з̶и̶х̶л̶ё̶б̶с̶к̶о̶м̶ приложении не сработала (ну это ладно), добавил вручную)
При попытке тестовой блокировки 1 грн пришёл отказ с комментарием "включен запрет операций за границей". Пришлось отключить.
Собственно вопрос. Если я включу этот флажок обратно, будут ли проходить оплаты телефоном?
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Додано: Нед 09 бер, 2025 20:52
Driver, на момент добавления карты в Кошелек Google параметр "Заборона операцій за кордоном" должен быть отключен. После добавления карты этот параметр можно включить и оплата телефоном заработает.
Просто Google в валюте пытается списать нулевую сумму в валюте для проверки карты, а Сенсу из-за включенного запрета это не нравится.
Аналогично надо делать если понадобится обновить реквизиты карты в Кошельке.
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Howl
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