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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1373137413751376

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:49

Коллеги, проконсультируйте, плз, по поводу Google Pay.

В настройках карты Red 2.0 был включен флажок "Заборона операцій за кордоном".
Добавил эту карту в Google Pay. (кнопка добавления в ̶с̶м̶у̶з̶и̶х̶л̶ё̶б̶с̶к̶о̶м̶ приложении не сработала (ну это ладно), добавил вручную)
При попытке тестовой блокировки 1 грн пришёл отказ с комментарием "включен запрет операций за границей". Пришлось отключить.

Собственно вопрос. Если я включу этот флажок обратно, будут ли проходить оплаты телефоном?
Driver
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:52

Re: Sense Bank

Driver, на момент добавления карты в Кошелек Google параметр "Заборона операцій за кордоном" должен быть отключен. После добавления карты этот параметр можно включить и оплата телефоном заработает.
Просто Google в валюте пытается списать нулевую сумму в валюте для проверки карты, а Сенсу из-за включенного запрета это не нравится.

Аналогично надо делать если понадобится обновить реквизиты карты в Кошельке.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 22:10

Re: Sense Bank

А можна зробити сфіфт переказ в долларах на свій рахунок в іншому банку без прихожу у відділення? Чи обов'язково до них йти?
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 22:24

PUnder SWIFT-переказ можна зробити лише у відділенні банку до 16:30.
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014661200

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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