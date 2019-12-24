Коллеги, проконсультируйте, плз, по поводу Google Pay.
В настройках карты Red 2.0 был включен флажок "Заборона операцій за кордоном". Добавил эту карту в Google Pay. (кнопка добавления в ̶с̶м̶у̶з̶и̶х̶л̶ё̶б̶с̶к̶о̶м̶ приложении не сработала (ну это ладно), добавил вручную) При попытке тестовой блокировки 1 грн пришёл отказ с комментарием "включен запрет операций за границей". Пришлось отключить.
Собственно вопрос. Если я включу этот флажок обратно, будут ли проходить оплаты телефоном?
Driver, на момент добавления карты в Кошелек Google параметр "Заборона операцій за кордоном" должен быть отключен. После добавления карты этот параметр можно включить и оплата телефоном заработает. Просто Google в валюте пытается списать нулевую сумму в валюте для проверки карты, а Сенсу из-за включенного запрета это не нравится.
Аналогично надо делать если понадобится обновить реквизиты карты в Кошельке.