Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 бер, 2025 20:49
Коллеги, проконсультируйте, плз, по поводу Google Pay.
В настройках карты Red 2.0 был включен флажок "Заборона операцій за кордоном". Добавил эту карту в Google Pay. (кнопка добавления в ̶с̶м̶у̶з̶и̶х̶л̶ё̶б̶с̶к̶о̶м̶ приложении не сработала (ну это ладно), добавил вручную) При попытке тестовой блокировки 1 грн пришёл отказ с комментарием "включен запрет операций за границей". Пришлось отключить. Собственно вопрос. Если я включу этот флажок обратно, будут ли проходить оплаты телефоном?
Driver
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Додано: Нед 09 бер, 2025 20:52
Driver, на момент добавления карты в Кошелек Google параметр "Заборона операцій за кордоном" должен быть отключен. После добавления карты этот параметр можно включить и оплата телефоном заработает.
Просто Google в валюте пытается списать нулевую сумму в валюте для проверки карты, а Сенсу из-за включенного запрета это не нравится. Аналогично надо делать если понадобится обновить реквизиты карты в Кошельке.
Howl
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:10
А можна зробити сфіфт переказ в долларах на свій рахунок в іншому банку без прихожу у відділення? Чи обов'язково до них йти?
PUnder
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Додано: Нед 09 бер, 2025 22:24
PUnder
SWIFT-переказ можна зробити лише у відділенні банку до 16:30.
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014661200
*Андрій
Sense Bank
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Додано: Суб 15 бер, 2025 15:37
Не зрозуміло - до недавна на найактивнішій гілці 6 днів немає взагалі ніяких повідомлень???
1finanсier
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Додано: Суб 15 бер, 2025 16:08
1finanсier написав:
Не зрозуміло - до недавна на найактивнішій гілці 6 днів немає взагалі ніяких повідомлень???
з початку війни кількість активних карток скоротилась вдвічі. це перше. по-друге, державний банк - тому ніяких ініціатив, ніяких заманух. хіба що роблять послуги дорожчими під виглядом акцій
от відмінять кредити Хамелеон - тоді побачити стогін
Shaman
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Додано: Суб 15 бер, 2025 16:29
Shaman написав: 1finanсier написав:
Не зрозуміло - до недавна на найактивнішій гілці 6 днів немає взагалі ніяких повідомлень???
з початку війни кількість активних карток скоротилась вдвічі. це перше. по-друге, державний банк - тому ніяких ініціатив, ніяких заманух. хіба що роблять послуги дорожчими під виглядом акцій
от відмінять кредити Хамелеон - тоді побачити стогін
Оксюморонний державний приват зараз фонтанує пропозиціями до своєї днюхи, а сенс скромно відповідає тільки кешбеком до дня св. Патріка.
Ой+
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Додано: Суб 15 бер, 2025 16:33
1finanсier написав:
Не зрозуміло - до недавна на найактивнішій гілці 6 днів немає взагалі ніяких повідомлень???
Может случилось чудо, и уже 6 дней ничего не глючит?
Сибарит
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