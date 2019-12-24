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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1374137513761377 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 105 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 42 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 105 Додано: Нед 16 бер, 2025 00:58 Shaman написав: Driver написав: Или слишком много активных клиентов (которые создавали здесь движ) поуходили отсюда, как и грозились Или слишком много активных клиентов (которые создавали здесь движ) поуходили отсюда, как и грозились

й відмовилися від халявного Хамону? всі тут. а от коли Хамон поріжуть - ось тоді буде буря



й халявних розстрочок донедавна - но це банк "успішно" фіксить... й відмовилися від халявного Хамону?всі тут. а от коли Хамон поріжуть - ось тоді буде буряй халявних розстрочок донедавна - но це банк "успішно" фіксить...

Ну у меня даже 2 хамона - каждый с отдельным счетом... А толку? Лимита банка не дает с весны 22го. Болтаются три года и использовались изредка для транзита и снятия нала. Аналогично ч раздрочками и всякими акциями типа орехи за покупки на выхах за кредитные... Как в том анекдоте - нету ножек нету мультиков . Так что таким как я - банка не интересна от слова совсем. Пот летом этого года закончится пятилетний валютный депо заключенный в 2020м,а в январе 2027, заключенный в 2022 и можно хамоны будет у

закрывать вместе с пакетками. Ред кстати и евровую фасткард уже давно закрыл. А эти пока пусть болтаются. Но в этой банке я похоже все вкусные части креветок уже откушал, то что мне банка предлагает - я такое не ем. Ну у меня даже 2 хамона - каждый с отдельным счетом... А толку? Лимита банка не дает с весны 22го. Болтаются три года и использовались изредка для транзита и снятия нала. Аналогично ч раздрочками и всякими акциями типа орехи за покупки на выхах за кредитные... Как в том анекдоте - нету ножек нету мультиков. Так что таким как я - банка не интересна от слова совсем. Пот летом этого года закончится пятилетний валютный депо заключенный в 2020м,а в январе 2027, заключенный в 2022 и можно хамоны будет узакрывать вместе с пакетками. Ред кстати и евровую фасткард уже давно закрыл. А эти пока пусть болтаются. Но в этой банке я похоже все вкусные части креветок уже откушал, то что мне банка предлагает - я такое не ем. WallNutPen Повідомлень: 1360 З нами з: 08.06.20 Подякував: 38 раз. Подякували: 392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 09:13 WallNutPen написав: Shaman написав: Driver написав: Или слишком много активных клиентов (которые создавали здесь движ) поуходили отсюда, как и грозились Или слишком много активных клиентов (которые создавали здесь движ) поуходили отсюда, как и грозились

й відмовилися від халявного Хамону? всі тут. а от коли Хамон поріжуть - ось тоді буде буря



й халявних розстрочок донедавна - но це банк "успішно" фіксить... й відмовилися від халявного Хамону?всі тут. а от коли Хамон поріжуть - ось тоді буде буряй халявних розстрочок донедавна - но це банк "успішно" фіксить...

Ну у меня даже 2 хамона - каждый с отдельным счетом... А толку? Лимита банка не дает с весны 22го. Болтаются три года и использовались изредка для транзита и снятия нала. Аналогично ч раздрочками и всякими акциями типа орехи за покупки на выхах за кредитные... Как в том анекдоте - нету ножек нету мультиков . Так что таким как я - банка не интересна от слова совсем. Пот летом этого года закончится пятилетний валютный депо заключенный в 2020м,а в январе 2027, заключенный в 2022 и можно хамоны будет у

закрывать вместе с пакетками. Ред кстати и евровую фасткард уже давно закрыл. А эти пока пусть болтаются. Но в этой банке я похоже все вкусные части креветок уже откушал, то что мне банка предлагает - я такое не ем. Ну у меня даже 2 хамона - каждый с отдельным счетом... А толку? Лимита банка не дает с весны 22го. Болтаются три года и использовались изредка для транзита и снятия нала. Аналогично ч раздрочками и всякими акциями типа орехи за покупки на выхах за кредитные... Как в том анекдоте - нету ножек нету мультиков. Так что таким как я - банка не интересна от слова совсем. Пот летом этого года закончится пятилетний валютный депо заключенный в 2020м,а в январе 2027, заключенный в 2022 и можно хамоны будет узакрывать вместе с пакетками. Ред кстати и евровую фасткард уже давно закрыл. А эти пока пусть болтаются. Но в этой банке я похоже все вкусные части креветок уже откушал, то что мне банка предлагает - я такое не ем.

банк бачить, що у вас є депозити - навіщо вам кредитки? а якщо серйозно, то навіьт не знаю чому. мені в 2022 ліміти не зрізав, бо не мав чого - вони були вибрані. й я навіть прогавив - чомусь банк дозволив збільшити ліміти Хамону з 30 до 50 т грн - єдине, я не зрозумів - лише для тих, хто вже мав, чи давав ліміти новим клієнтам. агов, хтось отримав ліміт Хамону після початку війни?



ну й друга проблема - у банка великий відсоток проблемних клієнтів-фізосіб. тому надає лише дорогі кредити (хоча інколи й відносно дорогі, з розумним відсотком) - але вони ж й найбільш ризиковані. я ж кажу, банк державний - на прикладі Привату бачу, що відповідальність на себе брати ніхто не хоче банк бачить, що у вас є депозити - навіщо вам кредитки?а якщо серйозно, то навіьт не знаю чому. мені в 2022 ліміти не зрізав, бо не мав чого - вони були вибрані. й я навіть прогавив - чомусь банк дозволив збільшити ліміти Хамону з 30 до 50 т грн - єдине, я не зрозумів - лише для тих, хто вже мав, чи давав ліміти новим клієнтам. агов, хтось отримав ліміт Хамону після початку війни?ну й друга проблема - у банка великий відсоток проблемних клієнтів-фізосіб. тому надає лише дорогі кредити (хоча інколи й відносно дорогі, з розумним відсотком) - але вони ж й найбільш ризиковані. я ж кажу, банк державний - на прикладі Привату бачу, що відповідальність на себе брати ніхто не хоче Shaman

Повідомлень: 8304 З нами з: 29.09.19 Подякував: 731 раз. Подякували: 1594 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1374137513761377 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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