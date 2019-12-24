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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 бер, 2025 00:58
Shaman написав: Driver написав:
Или слишком много активных клиентов (которые создавали здесь движ) поуходили отсюда, как и грозились
й відмовилися від халявного Хамону?
всі тут. а от коли Хамон поріжуть - ось тоді буде буря
й халявних розстрочок донедавна - но це банк "успішно" фіксить...
Ну у меня даже 2 хамона - каждый с отдельным счетом... А толку? Лимита банка не дает с весны 22го. Болтаются три года и использовались изредка для транзита и снятия нала. Аналогично ч раздрочками и всякими акциями типа орехи за покупки на выхах за кредитные... Как в том анекдоте - нету ножек нету мультиков
. Так что таким как я - банка не интересна от слова совсем. Пот летом этого года закончится пятилетний валютный депо заключенный в 2020м,а в январе 2027, заключенный в 2022 и можно хамоны будет у
закрывать вместе с пакетками. Ред кстати и евровую фасткард уже давно закрыл. А эти пока пусть болтаются. Но в этой банке я похоже все вкусные части креветок уже откушал, то что мне банка предлагает - я такое не ем.
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WallNutPen
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Додано: Нед 16 бер, 2025 09:13
WallNutPen написав: Shaman написав: Driver написав:
Или слишком много активных клиентов (которые создавали здесь движ) поуходили отсюда, как и грозились
й відмовилися від халявного Хамону?
всі тут. а от коли Хамон поріжуть - ось тоді буде буря
й халявних розстрочок донедавна - но це банк "успішно" фіксить...
Ну у меня даже 2 хамона - каждый с отдельным счетом... А толку? Лимита банка не дает с весны 22го. Болтаются три года и использовались изредка для транзита и снятия нала. Аналогично ч раздрочками и всякими акциями типа орехи за покупки на выхах за кредитные... Как в том анекдоте - нету ножек нету мультиков
. Так что таким как я - банка не интересна от слова совсем. Пот летом этого года закончится пятилетний валютный депо заключенный в 2020м,а в январе 2027, заключенный в 2022 и можно хамоны будет у
закрывать вместе с пакетками. Ред кстати и евровую фасткард уже давно закрыл. А эти пока пусть болтаются. Но в этой банке я похоже все вкусные части креветок уже откушал, то что мне банка предлагает - я такое не ем.
банк бачить, що у вас є депозити - навіщо вам кредитки?
а якщо серйозно, то навіьт не знаю чому. мені в 2022 ліміти не зрізав, бо не мав чого - вони були вибрані. й я навіть прогавив - чомусь банк дозволив збільшити ліміти Хамону з 30 до 50 т грн - єдине, я не зрозумів - лише для тих, хто вже мав, чи давав ліміти новим клієнтам. агов, хтось отримав ліміт Хамону після початку війни?
ну й друга проблема - у банка великий відсоток проблемних клієнтів-фізосіб. тому надає лише дорогі кредити (хоча інколи й відносно дорогі, з розумним відсотком) - але вони ж й найбільш ризиковані. я ж кажу, банк державний - на прикладі Привату бачу, що відповідальність на себе брати ніхто не хоче
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Shaman
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Додано: Нед 16 бер, 2025 10:43
WallNutPen написав:
А толку? Лимита банка не дает с весны 22го.
пару месяцев назад впервой на Вигоду 30к налили,по другим аккам без движений,кроме 100 на Ящера в месяц увеличивают с 20 до 60
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Додано: Нед 16 бер, 2025 10:56
КЛ з хамелеону перекинув на вигоду, оскільки там значно більший був і це дає можливість якось використовувати. Після того декілька раз приходив пуш, що є сенс збільшити КЛ, але насправді хіба міг ще з однієї картки на іншу перетягувати, а назагал сума стала. Сам по собі хамелеон також не особливо і цікавий.
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