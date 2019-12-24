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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1374137513761377

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 00:58

  Shaman написав:
  Driver написав:Или слишком много активных клиентов (которые создавали здесь движ) поуходили отсюда, как и грозились

й відмовилися від халявного Хамону? 8) всі тут. а от коли Хамон поріжуть - ось тоді буде буря :lol:

й халявних розстрочок донедавна - но це банк "успішно" фіксить...

Ну у меня даже 2 хамона - каждый с отдельным счетом... А толку? Лимита банка не дает с весны 22го. Болтаются три года и использовались изредка для транзита и снятия нала. Аналогично ч раздрочками и всякими акциями типа орехи за покупки на выхах за кредитные... Как в том анекдоте - нету ножек нету мультиков ;). Так что таким как я - банка не интересна от слова совсем. Пот летом этого года закончится пятилетний валютный депо заключенный в 2020м,а в январе 2027, заключенный в 2022 и можно хамоны будет у
закрывать вместе с пакетками. Ред кстати и евровую фасткард уже давно закрыл. А эти пока пусть болтаются. Но в этой банке я похоже все вкусные части креветок уже откушал, то что мне банка предлагает - я такое не ем. :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 09:13

  WallNutPen написав:
  Shaman написав:
  Driver написав:Или слишком много активных клиентов (которые создавали здесь движ) поуходили отсюда, как и грозились

й відмовилися від халявного Хамону? 8) всі тут. а от коли Хамон поріжуть - ось тоді буде буря :lol:

й халявних розстрочок донедавна - но це банк "успішно" фіксить...

Ну у меня даже 2 хамона - каждый с отдельным счетом... А толку? Лимита банка не дает с весны 22го. Болтаются три года и использовались изредка для транзита и снятия нала. Аналогично ч раздрочками и всякими акциями типа орехи за покупки на выхах за кредитные... Как в том анекдоте - нету ножек нету мультиков ;). Так что таким как я - банка не интересна от слова совсем. Пот летом этого года закончится пятилетний валютный депо заключенный в 2020м,а в январе 2027, заключенный в 2022 и можно хамоны будет у
закрывать вместе с пакетками. Ред кстати и евровую фасткард уже давно закрыл. А эти пока пусть болтаются. Но в этой банке я похоже все вкусные части креветок уже откушал, то что мне банка предлагает - я такое не ем. :(

банк бачить, що у вас є депозити - навіщо вам кредитки? :lol: а якщо серйозно, то навіьт не знаю чому. мені в 2022 ліміти не зрізав, бо не мав чого - вони були вибрані. й я навіть прогавив - чомусь банк дозволив збільшити ліміти Хамону з 30 до 50 т грн - єдине, я не зрозумів - лише для тих, хто вже мав, чи давав ліміти новим клієнтам. агов, хтось отримав ліміт Хамону після початку війни?

ну й друга проблема - у банка великий відсоток проблемних клієнтів-фізосіб. тому надає лише дорогі кредити (хоча інколи й відносно дорогі, з розумним відсотком) - але вони ж й найбільш ризиковані. я ж кажу, банк державний - на прикладі Привату бачу, що відповідальність на себе брати ніхто не хоче
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 10:43

  WallNutPen написав: А толку? Лимита банка не дает с весны 22го.

пару месяцев назад впервой на Вигоду 30к налили,по другим аккам без движений,кроме 100 на Ящера в месяц увеличивают с 20 до 60
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 10:56

Re: Sense Bank

КЛ з хамелеону перекинув на вигоду, оскільки там значно більший був і це дає можливість якось використовувати. Після того декілька раз приходив пуш, що є сенс збільшити КЛ, але насправді хіба міг ще з однієї картки на іншу перетягувати, а назагал сума стала. Сам по собі хамелеон також не особливо і цікавий.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:38

Sense Bank
хотел узнать, что это за шняга такая
лезет плашка чтобы пользоваться, обновите паспортные данные, но если пройти далее, появляется какая-то куча вопросов не связанных с паспортом. Да и сам паспорт у меня давно уже не менялся и в банке есть.

Мне как бы проще вообще банком не пользоваться, если так будут задр*чивать
Starter
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:43

  Starter написав:Sense Bank
хотел узнать, что это за шняга такая
лезет плашка чтобы пользоваться, обновите паспортные данные, но если пройти далее, появляется какая-то куча вопросов не связанных с паспортом. Да и сам паспорт у меня давно уже не менялся и в банке есть.

Мне как бы проще вообще банком не пользоваться, если так будут задр*чивать

Намекивают, шо пора обновить личные данные. Эт стандартное требование НБУ раз в 1..5 лет в зависимости от клиента.
Удаленно ж, 10..15 мин, че там переживать.
а таак, без актуализации могут залочить и счета и екк
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 13:21

  1finanсier написав:Не зрозуміло - до недавна на найактивнішій гілці 6 днів немає взагалі ніяких повідомлень???


Безпека у банку кульгава.
Непотрібні смс при відкритті депо на 100грв -- шлють.
А потрібні, при переведенні стократно більших сум в інші банки -- не шлють... 😒


От тут безпека:
Державний банк “Ощадбанк” запровадив нову вимогу, яка значно ускладнила процес здійснення грошових переказів. Тепер клієнти не можуть переслати понад 100 гривень без обов’язкового підтвердження через SMS-код,

Але овдп не продають онлайн... 😒
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 13:57

  Bobua написав:От тут безпека:
...
Але овдп не продають онлайн... 😒

Всё верно. На ОВГЗ суммы обычно сильно больше 100 грн. Всяких SMS маловато будет. Вот придёт человек лично, тогда хоть какая-то уверенность, что не мошенник с его счёта выводит деньги путём покупки ОВГЗ. Как раз для тех, кто выбирает банк, где безопасность. Не вижу повода огорчаться. Сплошная радость.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 14:01

  Shaman написав:агов, хтось отримав ліміт Хамону після початку війни?

Таки да. Родственнику в 2024-м дали 50 тыс грн на Хамелеон
Driver
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 14:06

  Driver написав:
  Shaman написав:агов, хтось отримав ліміт Хамону після початку війни?

Таки да. Родственнику в 2024-м дали 50 тыс грн на Хамелеон

Недавно 40к насипали. Але не юзав і не юзаю, бо їх 100 грн не хочу платити

В математиці (використовуй 40 к, свої 40 к хай приростають по 1% в місяць) розуміюсь Все одно не хочу
Hotab
 
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