Додано: Нед 16 бер, 2025 00:58

Shaman написав: Driver написав: Или слишком много активных клиентов (которые создавали здесь движ) поуходили отсюда, как и грозились Или слишком много активных клиентов (которые создавали здесь движ) поуходили отсюда, как и грозились

й відмовилися від халявного Хамону? всі тут. а от коли Хамон поріжуть - ось тоді буде буря



й халявних розстрочок донедавна - но це банк "успішно" фіксить... й відмовилися від халявного Хамону?всі тут. а от коли Хамон поріжуть - ось тоді буде буряй халявних розстрочок донедавна - но це банк "успішно" фіксить...

Ну у меня даже 2 хамона - каждый с отдельным счетом... А толку? Лимита банка не дает с весны 22го. Болтаются три года и использовались изредка для транзита и снятия нала. Аналогично ч раздрочками и всякими акциями типа орехи за покупки на выхах за кредитные... Как в том анекдоте - нету ножек нету мультиков. Так что таким как я - банка не интересна от слова совсем. Пот летом этого года закончится пятилетний валютный депо заключенный в 2020м,а в январе 2027, заключенный в 2022 и можно хамоны будет узакрывать вместе с пакетками. Ред кстати и евровую фасткард уже давно закрыл. А эти пока пусть болтаются. Но в этой банке я похоже все вкусные части креветок уже откушал, то что мне банка предлагает - я такое не ем.