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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1375137613771378

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 19:57

  Driver написав:
  Shaman написав:агов, хтось отримав ліміт Хамону після початку війни?

Таки да. Родственнику в 2024-м дали 50 тыс грн на Хамелеон

Мне насыпали тысяч пять (уже не помню точно). Потом несколько раз по капле добавляли. Потом оформил Выгоду. И начали наливать лимиты.
Сейчас у меня ящер 30 тыс и Выгода 74 тыс.
Но недавно пришло предложение расширить лимит ящера до 50 тыс
maniachello
 
Повідомлень: 403
З нами з: 25.03.08
Подякував: 90 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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  #<1 ... 1375137613771378
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