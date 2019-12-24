Мне насыпали тысяч пять (уже не помню точно). Потом несколько раз по капле добавляли. Потом оформил Выгоду. И начали наливать лимиты.
Сейчас у меня ящер 30 тыс и Выгода 74 тыс.
Но недавно пришло предложение расширить лимит ящера до 50 тыс
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:57
Мне насыпали тысяч пять (уже не помню точно). Потом несколько раз по капле добавляли. Потом оформил Выгоду. И начали наливать лимиты.
Сейчас у меня ящер 30 тыс и Выгода 74 тыс.
Но недавно пришло предложение расширить лимит ящера до 50 тыс
Додано: Вів 18 бер, 2025 09:49
Re: Sense Bank
Подскажите пож как по Ящеру работает просрочка?
К примеру, расчетная дата 21 числа
Если на 22 внесен мин платеж, то просто 100 грн уплачивается за РКО?
Додано: Вів 18 бер, 2025 10:18
Мин платеж должен быть внесен на расчетную дату, 100 грн списывают если задолженность на расчетную дату больше 20 грн.
Пример, у вас КЛ 30 тыс грн. На 21-е число нужно внести 5 % Min 50 грн от фактической задолженности, 21-го снимется также 100 грн за РКО. Если на расчетную дату погасили все 30 тыс, то соответственно ничего не платите за РКО
Додано: Вів 18 бер, 2025 10:39
Уточнение
ОМП нужно внести до 18:00 21го
А РКО будет удержано после 20:00 21го
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