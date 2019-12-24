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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1375137613771378

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 19:57

  Driver написав:
  Shaman написав:агов, хтось отримав ліміт Хамону після початку війни?

Таки да. Родственнику в 2024-м дали 50 тыс грн на Хамелеон

Мне насыпали тысяч пять (уже не помню точно). Потом несколько раз по капле добавляли. Потом оформил Выгоду. И начали наливать лимиты.
Сейчас у меня ящер 30 тыс и Выгода 74 тыс.
Но недавно пришло предложение расширить лимит ящера до 50 тыс
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 09:49

Re: Sense Bank

Подскажите пож как по Ящеру работает просрочка?
К примеру, расчетная дата 21 числа
Если на 22 внесен мин платеж, то просто 100 грн уплачивается за РКО?
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 10:18

  Arien написав:Подскажите пож как по Ящеру работает просрочка?
К примеру, расчетная дата 21 числа
Если на 22 внесен мин платеж, то просто 100 грн уплачивается за РКО?


Мин платеж должен быть внесен на расчетную дату, 100 грн списывают если задолженность на расчетную дату больше 20 грн.
Пример, у вас КЛ 30 тыс грн. На 21-е число нужно внести 5 % Min 50 грн от фактической задолженности, 21-го снимется также 100 грн за РКО. Если на расчетную дату погасили все 30 тыс, то соответственно ничего не платите за РКО
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 10:39

  Navegantes написав:
  Arien написав:Подскажите пож как по Ящеру работает просрочка?
К примеру, расчетная дата 21 числа
Если на 22 внесен мин платеж, то просто 100 грн уплачивается за РКО?


Мин платеж должен быть внесен на расчетную дату, 100 грн списывают если задолженность на расчетную дату больше 20 грн.
Пример, у вас КЛ 30 тыс грн. На 21-е число нужно внести 5 % Min 50 грн от фактической задолженности, 21-го снимется также 100 грн за РКО. Если на расчетную дату погасили все 30 тыс, то соответственно ничего не платите за РКО

Уточнение
ОМП нужно внести до 18:00 21го
А РКО будет удержано после 20:00 21го
Amethyst
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