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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1375137613771378

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 19:57

  Driver написав:
  Shaman написав:агов, хтось отримав ліміт Хамону після початку війни?

Таки да. Родственнику в 2024-м дали 50 тыс грн на Хамелеон

Мне насыпали тысяч пять (уже не помню точно). Потом несколько раз по капле добавляли. Потом оформил Выгоду. И начали наливать лимиты.
Сейчас у меня ящер 30 тыс и Выгода 74 тыс.
Но недавно пришло предложение расширить лимит ящера до 50 тыс
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 09:49

Re: Sense Bank

Подскажите пож как по Ящеру работает просрочка?
К примеру, расчетная дата 21 числа
Если на 22 внесен мин платеж, то просто 100 грн уплачивается за РКО?
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 10:18

  Arien написав:Подскажите пож как по Ящеру работает просрочка?
К примеру, расчетная дата 21 числа
Если на 22 внесен мин платеж, то просто 100 грн уплачивается за РКО?


Мин платеж должен быть внесен на расчетную дату, 100 грн списывают если задолженность на расчетную дату больше 20 грн.
Пример, у вас КЛ 30 тыс грн. На 21-е число нужно внести 5 % Min 50 грн от фактической задолженности, 21-го снимется также 100 грн за РКО. Если на расчетную дату погасили все 30 тыс, то соответственно ничего не платите за РКО
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 10:39

  Navegantes написав:
  Arien написав:Подскажите пож как по Ящеру работает просрочка?
К примеру, расчетная дата 21 числа
Если на 22 внесен мин платеж, то просто 100 грн уплачивается за РКО?


Мин платеж должен быть внесен на расчетную дату, 100 грн списывают если задолженность на расчетную дату больше 20 грн.
Пример, у вас КЛ 30 тыс грн. На 21-е число нужно внести 5 % Min 50 грн от фактической задолженности, 21-го снимется также 100 грн за РКО. Если на расчетную дату погасили все 30 тыс, то соответственно ничего не платите за РКО

Уточнение
ОМП нужно внести до 18:00 21го
А РКО будет удержано после 20:00 21го
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:21

  Amethyst написав:А РКО будет удержано после 20:00 21го

та входить до пільгового періоду, тобто гаситься у наступну РД?
Взагалі, шановне панство, сподіваюсь є розрахунок, поділиться будь-ласка. На яку суму мінімум треба витрачатися по отому Хамону, щоб виправдовувало пербування такої ж суми особистих коштів на депозиті, та відстотки від нього не тільки перекривали 100грн за РКО, а ще й приносили прибуток? На сьогодні, для себе, вважаю прибуток з депозитів десь 0,85%/міс після утримання кролячого та інших податків.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:58

  kulikrom написав:
  Amethyst написав:А РКО будет удержано после 20:00 21го

та входить до пільгового періоду, тобто гаситься у наступну РД?
Списуєтся з залишку кредліміту.
Тобто, якщо на кредитці не буде вільного кредліміту, то РКО буде списано в овер, і далі буде нараховуватися 40% річних кожного дня. А утримання всього нарахованого буде в 21:00 в наступну РД, і це може бути несподіванкою для неофіта 8)

  kulikrom написав:сподіваюсь є розрахунок

Ну свинорил сам порахує як йому треба :P
Ну от, наприклад, витратили 9300, а гроші під погашення лежать на ОВДП мін під 13%, тобто 9300*13%/12=100.75.. тобто баш-на-баш -- хай далі лежать, а вам треба таки знайти 100грн під РКО
Але у обліжек ще може бути купа ньюансів: продати по одній ціні, відкупити по іншій -- і різниця повинна покрити оту РКО, може і у іншого брокера...
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 18 бер, 2025 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:04

Re: Sense Bank

Немного запутано с кеш беком, не так как, например, в моно, где выводишь сразу на карту. Тут по другому, я еще до конца не допер, но буду пробовать.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:38

  Примат написав:Немного запутано с кеш беком, не так как, например, в моно, где выводишь сразу на карту. Тут по другому, я еще до конца не допер, но буду пробовать.


Здесь можно вернуть конкретные покупки. Минимальный чек к выводу - 50 грн, для этого должно быть минимум 65 бонусов (65 - 23 % = 50,05 грн). Например, накопилось 70 бонусов, а у тебя есть покупка, скажем на 52 грн. Вот ее можно будет вернуть.
Navegantes
 
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