Мне насыпали тысяч пять (уже не помню точно). Потом несколько раз по капле добавляли. Потом оформил Выгоду. И начали наливать лимиты.
Сейчас у меня ящер 30 тыс и Выгода 74 тыс.
Но недавно пришло предложение расширить лимит ящера до 50 тыс
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:57
Мне насыпали тысяч пять (уже не помню точно). Потом несколько раз по капле добавляли. Потом оформил Выгоду. И начали наливать лимиты.
Сейчас у меня ящер 30 тыс и Выгода 74 тыс.
Но недавно пришло предложение расширить лимит ящера до 50 тыс
Додано: Вів 18 бер, 2025 09:49
Re: Sense Bank
Подскажите пож как по Ящеру работает просрочка?
К примеру, расчетная дата 21 числа
Если на 22 внесен мин платеж, то просто 100 грн уплачивается за РКО?
Додано: Вів 18 бер, 2025 10:18
Мин платеж должен быть внесен на расчетную дату, 100 грн списывают если задолженность на расчетную дату больше 20 грн.
Пример, у вас КЛ 30 тыс грн. На 21-е число нужно внести 5 % Min 50 грн от фактической задолженности, 21-го снимется также 100 грн за РКО. Если на расчетную дату погасили все 30 тыс, то соответственно ничего не платите за РКО
Додано: Вів 18 бер, 2025 10:39
Уточнение
ОМП нужно внести до 18:00 21го
А РКО будет удержано после 20:00 21го
Додано: Вів 18 бер, 2025 14:21
та входить до пільгового періоду, тобто гаситься у наступну РД?
Взагалі, шановне панство, сподіваюсь є розрахунок, поділиться будь-ласка. На яку суму мінімум треба витрачатися по отому Хамону, щоб виправдовувало пербування такої ж суми особистих коштів на депозиті, та відстотки від нього не тільки перекривали 100грн за РКО, а ще й приносили прибуток? На сьогодні, для себе, вважаю прибуток з депозитів десь 0,85%/міс після утримання кролячого та інших податків.
Додано: Вів 18 бер, 2025 14:58
Списуєтся з залишку кредліміту.
Тобто, якщо на кредитці не буде вільного кредліміту, то РКО буде списано в овер, і далі буде нараховуватися 40% річних кожного дня. А утримання всього нарахованого буде в 21:00 в наступну РД, і це може бути несподіванкою для неофіта
Ну свинорил сам порахує як йому треба
Ну от, наприклад, витратили 9300, а гроші під погашення лежать на ОВДП мін під 13%, тобто 9300*13%/12=100.75.. тобто баш-на-баш -- хай далі лежать, а вам треба таки знайти 100грн під РКО
Але у обліжек ще може бути купа ньюансів: продати по одній ціні, відкупити по іншій -- і різниця повинна покрити оту РКО, може і у іншого брокера...
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 18 бер, 2025 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 бер, 2025 15:04
Re: Sense Bank
Немного запутано с кеш беком, не так как, например, в моно, где выводишь сразу на карту. Тут по другому, я еще до конца не допер, но буду пробовать.
Додано: Вів 18 бер, 2025 15:38
Здесь можно вернуть конкретные покупки. Минимальный чек к выводу - 50 грн, для этого должно быть минимум 65 бонусов (65 - 23 % = 50,05 грн). Например, накопилось 70 бонусов, а у тебя есть покупка, скажем на 52 грн. Вот ее можно будет вернуть.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:22
Re: Sense Bank
А хтось вже стриг горіхи з EasyPay?
Чи варто проходити ідентифікацію за умовами акції?
Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:35
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