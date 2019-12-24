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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 бер, 2025 06:52
Зранку нема жодного поточного рахунку,зникли всі облігації - як куплені так і на продаж .
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sens
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Додано: Нед 23 бер, 2025 06:54
Дохідний сейф в застосунку мертвий
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sens
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Додано: Нед 23 бер, 2025 07:18
sens написав:
Зранку нема жодного поточного рахунку,зникли всі облігації - як куплені так і на продаж .
Облігації бачу, дох.с. працює.
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Вів 01 жов, 2024 10:06
sens
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