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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1376137713781379

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 06:52

Застосунок

Зранку нема жодного поточного рахунку,зникли всі облігації - як куплені так і на продаж .
sens
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Повідомлень: 18071
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 948 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 06:54

Дохідний сейф в застосунку мертвий
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18071
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 07:18

  sens написав:Зранку нема жодного поточного рахунку,зникли всі облігації - як куплені так і на продаж .

Облігації бачу, дох.с. працює.
Ой+
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Повідомлень: 6888
З нами з: 19.04.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 09:35

  sens написав:Зранку нема жодного поточного рахунку,зникли всі облігації - як куплені так і на продаж .

Дякуємо за сигнал 💙
Сьогодні зранку в банку проводились масштабні технічні роботи з 03:00 до 06:20, тому на цей період не працювали такі послуги, як:
- р2р перекази
- погашення-поповнення в терміналах
- Sense SuperApp
- операції з облігаціями

Тому ви могли бачити проблеми при використанні застосунку, але наразі роботи завершені, все працює в штатному режимі 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13003
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1395 раз.
 
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  #<1 ... 1376137713781379
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