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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 бер, 2025 06:52
Зранку нема жодного поточного рахунку,зникли всі облігації - як куплені так і на продаж .
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sens
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Додано: Нед 23 бер, 2025 06:54
Дохідний сейф в застосунку мертвий
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sens
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Додано: Нед 23 бер, 2025 07:18
sens написав:
Зранку нема жодного поточного рахунку,зникли всі облігації - як куплені так і на продаж .
Облігації бачу, дох.с. працює.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 09:35
sens написав:
Зранку нема жодного поточного рахунку,зникли всі облігації - як куплені так і на продаж .
Дякуємо за сигнал 💙
Сьогодні зранку в банку проводились масштабні технічні роботи з 03:00 до 06:20, тому на цей період не працювали такі послуги, як:
- р2р перекази
- погашення-поповнення в терміналах
- Sense SuperApp
- операції з облігаціями
Тому ви могли бачити проблеми при використанні застосунку, але наразі роботи завершені, все працює в штатному режимі 😊
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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Додано: Нед 23 бер, 2025 11:22
Sense Bank написав: sens написав:
Зранку нема жодного поточного рахунку,зникли всі облігації - як куплені так і на продаж .
Дякуємо за сигнал 💙
Сьогодні зранку в банку проводились масштабні технічні роботи з 03:00 до 06:20, тому на цей період не працювали такі послуги, як:
- р2р перекази
- погашення-поповнення в терміналах
- Sense SuperApp
- операції з облігаціями
Тому ви могли бачити проблеми при використанні застосунку, але наразі роботи завершені, все працює в штатному режимі 😊
З повагою, Володимир 💎
Чому пуш сповіщення не працюють ? У мене 20 березня прийшли гроші по ОВДП. Кожного ранку перевіряю залишки і перекидаю з швидкого відсотки на ощадний-за 3(!) дні не було сповіщення про зарахування так само в застосунку не було пушів про найближчі дні виплати. Це не нормальна робота.
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sens
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Додано: Нед 23 бер, 2025 11:31
sens написав: Sense Bank написав: sens написав:
Зранку нема жодного поточного рахунку,зникли всі облігації - як куплені так і на продаж .
Дякуємо за сигнал 💙
Сьогодні зранку в банку проводились масштабні технічні роботи з 03:00 до 06:20, тому на цей період не працювали такі послуги, як:
- р2р перекази
- погашення-поповнення в терміналах
- Sense SuperApp
- операції з облігаціями
Тому ви могли бачити проблеми при використанні застосунку, але наразі роботи завершені, все працює в штатному режимі 😊
З повагою, Володимир 💎
Чому пуш сповіщення не працюють ? У мене 20 березня прийшли гроші по ОВДП. Кожного ранку перевіряю залишки і перекидаю з швидкого відсотки на ощадний-за 3(!) дні не було сповіщення про зарахування так само в застосунку не було пушів про найближчі дні виплати. Це не нормальна робота.
Відпишу вам в особисті для уточнення даних 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13004
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 1395 раз.
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2
2
1
Додано: Нед 23 бер, 2025 11:43
Sense Bank написав: sens написав:
Зранку нема жодного поточного рахунку,зникли всі облігації - як куплені так і на продаж .
Дякуємо за сигнал 💙
Сьогодні зранку в банку проводились масштабні технічні роботи з 03:00 до 06:20, тому на цей період не працювали такі послуги, як:
- р2р перекази
- погашення-поповнення в терміналах
- Sense SuperApp
- операції з облігаціями
Тому ви могли бачити проблеми при використанні застосунку, але наразі роботи завершені, все працює в штатному режимі 😊
З повагою, Володимир 💎
Чому пуш сповіщення не працюють ? У мене 20 березня прийшли гроші по ОВДП. Кожного ранку перевіряю залишки і перекидаю з швидкого відсотки на ощадний-за 3(!) дні не було сповіщення про зарахування так само в застосунку не було пушів про найближчі дні виплати. Це не нормальна робота.[/quote]
Відпишу вам в особисті для уточнення даних 👌🏻
З повагою, Володимир 💎[/quote]
Завжди (!) пишіть для чого задаєте питання щоб розуміти необхідність таких дій.
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sens
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- Повідомлень: 18074
- З нами з: 12.09.13
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- Подякували: 948 раз.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 11:44
Можете пошукати власника хто купив сьогодні валютних ОВДП 34 штуки
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sens
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- Повідомлень: 18074
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 948 раз.
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