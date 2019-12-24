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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 бер, 2025 06:52
Застосунок
Зранку нема жодного поточного рахунку,зникли всі облігації - як куплені так і на продаж .
Додано: Нед 23 бер, 2025 07:18
Додано: Нед 23 бер, 2025 09:35
Дякуємо за сигнал 💙
Сьогодні зранку в банку проводились масштабні технічні роботи з 03:00 до 06:20, тому на цей період не працювали такі послуги, як:
- р2р перекази
- погашення-поповнення в терміналах
- Sense SuperApp
- операції з облігаціями
Тому ви могли бачити проблеми при використанні застосунку, але наразі роботи завершені, все працює в штатному режимі 😊
З повагою, Володимир 💎
Додано: Нед 23 бер, 2025 11:22
Чому пуш сповіщення не працюють ? У мене 20 березня прийшли гроші по ОВДП. Кожного ранку перевіряю залишки і перекидаю з швидкого відсотки на ощадний-за 3(!) дні не було сповіщення про зарахування так само в застосунку не було пушів про найближчі дні виплати. Це не нормальна робота.
Додано: Нед 23 бер, 2025 11:31
Відпишу вам в особисті для уточнення даних 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
Додано: Нед 23 бер, 2025 11:43
Чому пуш сповіщення не працюють ? У мене 20 березня прийшли гроші по ОВДП. Кожного ранку перевіряю залишки і перекидаю з швидкого відсотки на ощадний-за 3(!) дні не було сповіщення про зарахування так само в застосунку не було пушів про найближчі дні виплати. Це не нормальна робота.[/quote]
Відпишу вам в особисті для уточнення даних 👌🏻
З повагою, Володимир 💎[/quote]
Завжди (!) пишіть для чого задаєте питання щоб розуміти необхідність таких дій.
Додано: Нед 23 бер, 2025 22:54
Коллеги и Sense Bank, есть вопросы по здешней АТБ-карте:
1) я правильно понимаю, что АТБ-карта может быть как допкой, так и с отдельным счётом?
2) я правильно понимаю, что если уже есть Ред 2.0 (для себя интересуюсь) или Хамелеон (для родственника интересуюсь ), то имеет смысл делать АТБ-карту допкой к ним?
3) если хочу именную АТБ-карту допкой к Ред 2.0 - какой порядок действий?
Оформить виртуалку в приложении, заказать именную в приложении, забрать на Новой почте?
4) если родственник хочет неименную АТБ-карту допкой к Хамелеону - можно ли это сделать визитом в отделение? Или тоже долбаться с приложением?
5) у родственника при выборе в приложении пункта "открыть допку к Хамелеону" даёт открыть только "для близкого человека". Пункта "открыть для себя" нет
Насколько это существенно?
6) я правильно понял, что акция с 2% кэшбека в АТБ - и за свои, и за кредитные?
7) суммируется ли этот АТБ-кэшбек с другими?
- если выбрать категорию "продукты", "за оплату гаджетом"?
- с акцией "кэшбек на выходных"?
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