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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1377137813791380

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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 23:08

  Driver написав:Коллеги и Sense Bank, есть вопросы по здешней АТБ-карте:


1) угу
2) допка только для Ред, для Хамона не получится
3) хм, не пробовал. Но начинать точно нужно с виртуалки, а там в менюшке все будет ))
4) Отдельной картой, начинать таки с виртуалки
5) Бо низзя допкой к Хамону
6) угу, аХцию регуляно продлевают
7) ну это ж все отдельные категории (т.е. ТРИ отдельных строки с орехами): продукты или НФСи, кэшбек на выходных, оплата в АТеБе, которые могут сработать одновременно
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 23:26

24589, Amethyst
спасибо за ответы!

Касательно допки к Хамелеону - в приложении: Хамелеон → Открыть допку → Для близкого человека → появляется вот такой список:

Зображення

Ждём лордов и фей, что они скажут :D
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 01:45

Re: Sense Bank

7. Не сумується, "кешбек на вихідні" нараховується на обмежений перелік кредиток, зазвичай АТБ (як й інші кобренд картки) в цей перелік не входила. Хочеш бути 100% впевненим, відкриваєш відповідну пропозицію і читаєш умови по ній.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 14:40

  Driver написав:24589, Amethyst
спасибо за ответы!

Касательно допки к Хамелеону - в приложении: Хамелеон → Открыть допку → Для близкого человека → появляется вот такой список:

Зображення

Ждём лордов и фей, что они скажут :D

Не лорд, але чарівниця на місці! 🪄

Так, вже правильно зазначали вище - до картки Хамелеон немає можливості оформити додаткову картку)
Тут мова саме про додаткову - карту, яку ви можете оформити лише через звернення в чаті (якщо третя особа є нашим клієнтом) або у відділенні

До Хамелеону доступне оформлення лише сімейної на іншу особу (яку ви вже можете самостійно оформити в застосунку)

Окремо зазначу стосовно нарахування кешбеку, вашого сьомого питання:
Якщо я вас вірно зрозуміла, і запитання було про актуальну акцію 2% кешбеку в АТБ, то так, акційний кешбек нараховується додатково до стандартного (наприклад, токен + акційний по АТБ = 0,5 + 2%)

І також вже правильно зазначили, що на прикладі з акцією "Вихідні з кешбеком з кредиткою", яка наразі винесена як персональна пропозиція, на операції карткою АТБ кешбеку не буде :(
Потрібно дивитися на умови певної акції, щоб точно сказати)

Якщо у вас ще є запитання - будь ласка, задавайте! Радо допоможу 🫶

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Sense Bank
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