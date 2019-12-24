Driver написав:Коллеги и Sense Bank, есть вопросы по здешней АТБ-карте:
1) угу 2) допка только для Ред, для Хамона не получится 3) хм, не пробовал. Но начинать точно нужно с виртуалки, а там в менюшке все будет )) 4) Отдельной картой, начинать таки с виртуалки 5) Бо низзя допкой к Хамону 6) угу, аХцию регуляно продлевают 7) ну это ж все отдельные категории (т.е. ТРИ отдельных строки с орехами): продукты или НФСи, кэшбек на выходных, оплата в АТеБе, которые могут сработать одновременно
7. Не сумується, "кешбек на вихідні" нараховується на обмежений перелік кредиток, зазвичай АТБ (як й інші кобренд картки) в цей перелік не входила. Хочеш бути 100% впевненим, відкриваєш відповідну пропозицію і читаєш умови по ній.
Касательно допки к Хамелеону - в приложении: Хамелеон → Открыть допку → Для близкого человека → появляется вот такой список:
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Не лорд, але чарівниця на місці! 🪄
Так, вже правильно зазначали вище - до картки Хамелеон немає можливості оформити додаткову картку) Тут мова саме про додаткову - карту, яку ви можете оформити лише через звернення в чаті (якщо третя особа є нашим клієнтом) або у відділенні
До Хамелеону доступне оформлення лише сімейної на іншу особу (яку ви вже можете самостійно оформити в застосунку)
Окремо зазначу стосовно нарахування кешбеку, вашого сьомого питання: Якщо я вас вірно зрозуміла, і запитання було про актуальну акцію 2% кешбеку в АТБ, то так, акційний кешбек нараховується додатково до стандартного (наприклад, токен + акційний по АТБ = 0,5 + 2%)
І також вже правильно зазначили, що на прикладі з акцією "Вихідні з кешбеком з кредиткою", яка наразі винесена як персональна пропозиція, на операції карткою АТБ кешбеку не буде Потрібно дивитися на умови певної акції, щоб точно сказати)
Якщо у вас ще є запитання - будь ласка, задавайте! Радо допоможу 🫶
Sense Bank написав:Так, вже правильно зазначали вище - до картки Хамелеон немає можливості оформити додаткову картку) Тут мова саме про додаткову - карту, яку ви можете оформити лише через звернення в чаті (якщо третя особа є нашим клієнтом) або у відділенні
До Хамелеону доступне оформлення лише сімейної на іншу особу (яку ви вже можете самостійно оформити в застосунку)
А семейную к Хамелеону можно оформить только Хамелеон? В меню "оформить карту на близкого человека" в списке таки есть АТБ-карта (см. скриншот с моего предыдущего сообщения). Или это очередной глюк приложения? Или АТБ-карта при таком раскладе оформится отдельной картой, а не допкой? (хоть и присутствует в меню "допка к Хамелеону")
Sense Bank написав:Так, вже правильно зазначали вище - до картки Хамелеон немає можливості оформити додаткову картку) Тут мова саме про додаткову - карту, яку ви можете оформити лише через звернення в чаті (якщо третя особа є нашим клієнтом) або у відділенні
До Хамелеону доступне оформлення лише сімейної на іншу особу (яку ви вже можете самостійно оформити в застосунку)
А семейную к Хамелеону можно оформить только Хамелеон? В меню "оформить карту на близкого человека" в списке таки есть АТБ-карта (см. скриншот с моего предыдущего сообщения). Или это очередной глюк приложения? Или АТБ-карта при таком раскладе оформится отдельной картой, а не допкой? (хоть и присутствует в меню "допка к Хамелеону")
У нас же доступне оформлення окремо "додаткової" картки, та "сімейної" картки) По факту - що та, що та, відкривається як додаткова картка до рахунку, просто у сімейної більше функціоналу + доступне відкриття в застосунку
До Хамелеону не передбачено відкриття саме додаткової картки (через чат/відділення), а ось сімейну можливо)
В цьому випадку, відображення оформлення сімейних карток у вас коректне - до Хамелеону можна оформити додаткову картку, або Хамелеон, або АТБ
Тоді АТБ буде саме як додаткова картка, оформлена до рахунку основної картки Хамелеон 🙌