Додано: Вів 25 бер, 2025 16:54

Driver написав: Эт снова я



Пришёл пуш, что мне назначили перс.менеджера. И в приложении он даже отображается.



1. Я правильно понимаю, что это просто перс.менеджер, без смены моего статуса? (т.е. ни в какие А-клубы или чего-нибудь подобное меня не вступили?)



2. Просто для интереса: за какие заслуги мне дали перс.менеджера?

Ни по заявленным в анкете доходам, ни по реальным оборотам я здесь не выделяюсь.



3. Какие реальные плюсы от наличия перс.менеджера? Эт снова яПришёл пуш, что мне назначили перс.менеджера. И в приложении он даже отображается.1. Я правильно понимаю, что это просто перс.менеджер, без смены моего статуса? (т.е. ни в какие А-клубы или чего-нибудь подобное меня не вступили?)2. Просто для интереса: за какие заслуги мне дали перс.менеджера?Ни по заявленным в анкете доходам, ни по реальным оборотам я здесь не выделяюсь.3. Какие реальные плюсы от наличия перс.менеджера?

Да, Алка легко назначает персмена (без клубов, да) без особых заслуг. Причём даже сам персмен не знает почему его назначили: говорит "в Киеве так решили".Плюсы... Будет звонить и предлагать вложиться в какое-нибудь депо минимум на месяц. Возможность посидеть в отделении для того же самого в очереди не к обычному менеджеру, а к персональному, что может быть и дольше. Бывает, что и обязательность. Как-то забрёл не в то отделение, где у меня персмен. Дело житейское, отсидел в очереди к обычному менеджеру, меня пробили по номеру телефона и сказали: "Так ты же не обычный клиент, а клиент с персменом! Таких мы тут не обслуживаем. Иди теперь вглубь отделения к особому человеку для таких". В общем, общение с банком станет интереснее. Можно считать это плюсом.