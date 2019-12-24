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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1378137913801381>

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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 23:08

  Driver написав:Коллеги и Sense Bank, есть вопросы по здешней АТБ-карте:


1) угу
2) допка только для Ред, для Хамона не получится
3) хм, не пробовал. Но начинать точно нужно с виртуалки, а там в менюшке все будет ))
4) Отдельной картой, начинать таки с виртуалки
5) Бо низзя допкой к Хамону
6) угу, аХцию регуляно продлевают
7) ну это ж все отдельные категории (т.е. ТРИ отдельных строки с орехами): продукты или НФСи, кэшбек на выходных, оплата в АТеБе, которые могут сработать одновременно
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 23:26

24589, Amethyst
спасибо за ответы!

Касательно допки к Хамелеону - в приложении: Хамелеон → Открыть допку → Для близкого человека → появляется вот такой список:

Зображення

Ждём лордов и фей, что они скажут :D
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 01:45

Re: Sense Bank

7. Не сумується, "кешбек на вихідні" нараховується на обмежений перелік кредиток, зазвичай АТБ (як й інші кобренд картки) в цей перелік не входила. Хочеш бути 100% впевненим, відкриваєш відповідну пропозицію і читаєш умови по ній.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 14:40

  Driver написав:24589, Amethyst
спасибо за ответы!

Касательно допки к Хамелеону - в приложении: Хамелеон → Открыть допку → Для близкого человека → появляется вот такой список:

Зображення

Ждём лордов и фей, что они скажут :D

Не лорд, але чарівниця на місці! 🪄

Так, вже правильно зазначали вище - до картки Хамелеон немає можливості оформити додаткову картку)
Тут мова саме про додаткову - карту, яку ви можете оформити лише через звернення в чаті (якщо третя особа є нашим клієнтом) або у відділенні

До Хамелеону доступне оформлення лише сімейної на іншу особу (яку ви вже можете самостійно оформити в застосунку)

Окремо зазначу стосовно нарахування кешбеку, вашого сьомого питання:
Якщо я вас вірно зрозуміла, і запитання було про актуальну акцію 2% кешбеку в АТБ, то так, акційний кешбек нараховується додатково до стандартного (наприклад, токен + акційний по АТБ = 0,5 + 2%)

І також вже правильно зазначили, що на прикладі з акцією "Вихідні з кешбеком з кредиткою", яка наразі винесена як персональна пропозиція, на операції карткою АТБ кешбеку не буде :(
Потрібно дивитися на умови певної акції, щоб точно сказати)

Якщо у вас ще є запитання - будь ласка, задавайте! Радо допоможу 🫶

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 15:40

Кочевник, понял, спасибо.

Sense Bank, спасибо и вам за ответы!

  Sense Bank написав:Так, вже правильно зазначали вище - до картки Хамелеон немає можливості оформити додаткову картку)
Тут мова саме про додаткову - карту, яку ви можете оформити лише через звернення в чаті (якщо третя особа є нашим клієнтом) або у відділенні

До Хамелеону доступне оформлення лише сімейної на іншу особу (яку ви вже можете самостійно оформити в застосунку)

А семейную к Хамелеону можно оформить только Хамелеон?
В меню "оформить карту на близкого человека" в списке таки есть АТБ-карта (см. скриншот с моего предыдущего сообщения).
Или это очередной глюк приложения?
Или АТБ-карта при таком раскладе оформится отдельной картой, а не допкой? (хоть и присутствует в меню "допка к Хамелеону")
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 15:57

  Driver написав:Кочевник, понял, спасибо.

Sense Bank, спасибо и вам за ответы!

  Sense Bank написав:Так, вже правильно зазначали вище - до картки Хамелеон немає можливості оформити додаткову картку)
Тут мова саме про додаткову - карту, яку ви можете оформити лише через звернення в чаті (якщо третя особа є нашим клієнтом) або у відділенні

До Хамелеону доступне оформлення лише сімейної на іншу особу (яку ви вже можете самостійно оформити в застосунку)

А семейную к Хамелеону можно оформить только Хамелеон?
В меню "оформить карту на близкого человека" в списке таки есть АТБ-карта (см. скриншот с моего предыдущего сообщения).
Или это очередной глюк приложения?
Или АТБ-карта при таком раскладе оформится отдельной картой, а не допкой? (хоть и присутствует в меню "допка к Хамелеону")


У нас же доступне оформлення окремо "додаткової" картки, та "сімейної" картки)
По факту - що та, що та, відкривається як додаткова картка до рахунку, просто у сімейної більше функціоналу + доступне відкриття в застосунку

До Хамелеону не передбачено відкриття саме додаткової картки (через чат/відділення), а ось сімейну можливо)

В цьому випадку, відображення оформлення сімейних карток у вас коректне - до Хамелеону можна оформити додаткову картку, або Хамелеон, або АТБ :wink:

Тоді АТБ буде саме як додаткова картка, оформлена до рахунку основної картки Хамелеон 🙌

Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:36

  Driver написав:
если хочу именную АТБ-карту допкой
"іменна" - нашо в Україні в 2025 ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:49

  flysoulfly написав:"іменна" - нашо в Україні в 2025 ?

Исключительно мои тараканы в голове.
Рациональной причины нет :D
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 16:37

Эт снова я :D

Пришёл пуш, что мне назначили перс.менеджера. И в приложении он даже отображается.

1. Я правильно понимаю, что это просто перс.менеджер, без смены моего статуса? (т.е. ни в какие А-клубы или чего-нибудь подобное меня не вступили?)

2. Просто для интереса: за какие заслуги мне дали перс.менеджера?
Ни по заявленным в анкете доходам, ни по реальным оборотам я здесь не выделяюсь.

3. Какие реальные плюсы от наличия перс.менеджера?
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 16:54

  Driver написав:Эт снова я :D

Пришёл пуш, что мне назначили перс.менеджера. И в приложении он даже отображается.

1. Я правильно понимаю, что это просто перс.менеджер, без смены моего статуса? (т.е. ни в какие А-клубы или чего-нибудь подобное меня не вступили?)

2. Просто для интереса: за какие заслуги мне дали перс.менеджера?
Ни по заявленным в анкете доходам, ни по реальным оборотам я здесь не выделяюсь.

3. Какие реальные плюсы от наличия перс.менеджера?

Да, Алка легко назначает персмена (без клубов, да) без особых заслуг. Причём даже сам персмен не знает почему его назначили: говорит "в Киеве так решили".

Плюсы... Будет звонить и предлагать вложиться в какое-нибудь депо минимум на месяц. Возможность посидеть в отделении для того же самого в очереди не к обычному менеджеру, а к персональному, что может быть и дольше. Бывает, что и обязательность. Как-то забрёл не в то отделение, где у меня персмен. Дело житейское, отсидел в очереди к обычному менеджеру, меня пробили по номеру телефона и сказали: "Так ты же не обычный клиент, а клиент с персменом! Таких мы тут не обслуживаем. Иди теперь вглубь отделения к особому человеку для таких". В общем, общение с банком станет интереснее. Можно считать это плюсом.
moveton
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