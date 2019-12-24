Можно звякнуть и согласовать встречу на удобное время с уже подготовленніми заранее док-ми, попросить персмена согласовать встречу в др. отд-и с др. персменом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 бер, 2025 17:01
Re: Sense Bank
Додано: Вів 25 бер, 2025 17:03
Можу тільки привітати із таким надбанням 😊
1. Все правильно, відповідно до вашого статусу банк вирішив надати персонального менеджера, але хвилюватись не варто, це не Sense Club 👌🏻
2. Для надання персонального менеджера є багато критеріїв, наприклад, заощадження та інвестиції на суму від 250 000 грн або сукупний кредитний ліміт в банку 150 000 грн, також вплинути можуть регулярні надходження на картку від 70 000 грн
Детальніше із критеріями можна ознайомитись за посиланням
3. У першу чергу це персональне обслуговування, майже власний агент підтримки 😊
А також доступ до персональних акційних програм, індивідуальне обслуговування у відділенні та максимально швидке розв'язання багатьох питань через менеджера 💙
Будемо раді, якщо ви оціните усі плюси й надасте ваш фідбек 😁
З повагою, Володимир 💎
Додано: Вів 25 бер, 2025 17:19
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