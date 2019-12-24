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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1378137913801381

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:01

Re: Sense Bank

  Driver написав:3. Какие реальные плюсы от наличия перс.менеджера?
Можно звякнуть и согласовать встречу на удобное время с уже подготовленніми заранее док-ми, попросить персмена согласовать встречу в др. отд-и с др. персменом :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6222
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:03

  Driver написав:Эт снова я :D

Пришёл пуш, что мне назначили перс.менеджера. И в приложении он даже отображается.

1. Я правильно понимаю, что это просто перс.менеджер, без смены моего статуса? (т.е. ни в какие А-клубы или чего-нибудь подобное меня не вступили?)

2. Просто для интереса: за какие заслуги мне дали перс.менеджера?
Ни по заявленным в анкете доходам, ни по реальным оборотам я здесь не выделяюсь.

3. Какие реальные плюсы от наличия перс.менеджера?

Можу тільки привітати із таким надбанням 😊
1. Все правильно, відповідно до вашого статусу банк вирішив надати персонального менеджера, але хвилюватись не варто, це не Sense Club 👌🏻

2. Для надання персонального менеджера є багато критеріїв, наприклад, заощадження та інвестиції на суму від 250 000 грн або сукупний кредитний ліміт в банку 150 000 грн, також вплинути можуть регулярні надходження на картку від 70 000 грн
Детальніше із критеріями можна ознайомитись за посиланням https://sensebank.ua/personalnij-servis

3. У першу чергу це персональне обслуговування, майже власний агент підтримки 😊
А також доступ до персональних акційних програм, індивідуальне обслуговування у відділенні та максимально швидке розв'язання багатьох питань через менеджера 💙

Будемо раді, якщо ви оціните усі плюси й надасте ваш фідбек 😁

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:19

  Amethyst написав:
  Driver написав:3. Какие реальные плюсы от наличия перс.менеджера?
Можно звякнуть и согласовать встречу на удобное время с уже подготовленніми заранее док-ми, попросить персмена согласовать встречу в др. отд-и с др. персменом :wink:


в маскаляндію будЄтЄ звякать
greenozon
 
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