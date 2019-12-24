Пришёл пуш, что мне назначили перс.менеджера. И в приложении он даже отображается.
1. Я правильно понимаю, что это просто перс.менеджер, без смены моего статуса? (т.е. ни в какие А-клубы или чего-нибудь подобное меня не вступили?)
2. Просто для интереса: за какие заслуги мне дали перс.менеджера? Ни по заявленным в анкете доходам, ни по реальным оборотам я здесь не выделяюсь.
3. Какие реальные плюсы от наличия перс.менеджера?
Можу тільки привітати із таким надбанням 😊 1. Все правильно, відповідно до вашого статусу банк вирішив надати персонального менеджера, але хвилюватись не варто, це не Sense Club 👌🏻
2. Для надання персонального менеджера є багато критеріїв, наприклад, заощадження та інвестиції на суму від 250 000 грн або сукупний кредитний ліміт в банку 150 000 грн, також вплинути можуть регулярні надходження на картку від 70 000 грн Детальніше із критеріями можна ознайомитись за посиланням https://sensebank.ua/personalnij-servis
3. У першу чергу це персональне обслуговування, майже власний агент підтримки 😊 А також доступ до персональних акційних програм, індивідуальне обслуговування у відділенні та максимально швидке розв'язання багатьох питань через менеджера 💙
Будемо раді, якщо ви оціните усі плюси й надасте ваш фідбек 😁
Sense Bank написав:2. Для надання персонального менеджера є багато критеріїв, наприклад, [...] або сукупний кредитний ліміт в банку 150 000 грн, [...] Детальніше із критеріями можна ознайомитись за посиланням https://sensebank.ua/personalnij-servis
З повагою, Володимир 💎
Наверное из-за выделенного дали. По другим критериям не прохожу.
Володимир 💎, я правильно понимаю, что если я уменьшу кред.лимит до 149 000 грн, то перс.мен. исчезнет?
Sense Bank написав:2. Для надання персонального менеджера є багато критеріїв, наприклад, [...] або сукупний кредитний ліміт в банку 150 000 грн, [...] Детальніше із критеріями можна ознайомитись за посиланням https://sensebank.ua/personalnij-servis
З повагою, Володимир 💎
По идее из-за выделенного дали. По другим критериям не прохожу.
Володимир 💎, я правильно понимаю, что если я уменьшу кред.лимит до 149 000 грн, то перс.мен. исчезнет?
Якщо є потреба, то так, при невідповідності критеріям — буде перегляд і персонального менеджера заберуть 😔 Щодо деталей про нього, то зараз в особисті відпишусь й все розкажу 👌🏻