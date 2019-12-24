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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 бер, 2025 00:57
Shaman написав:
раніше при поповненні карток дві картки, два номера - можна спокійно поповнювати по 10 т грн в кожній мережі. зараз щось з сенс проблеми. Тепер що, банк обмежує поповнення по людині, а не по картці? причому збої навіть EasyPay та City24 - хоча мережі різні
Здається то термінали Сіті та Йосі обмежують. По номеру телефона дають поповнити раз на добу,навіть картки різних банків.
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